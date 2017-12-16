Вы бы отправили интернет-знакомому 1000 евро?

Деньги всегда привлекали мошенников. Если в 13 веке им приходилось чеканить фальшивые монеты, то сегодня их возможности по выманиванию денег расширились: поддельные лотереи, инвестиционные предложения по телефону, мошеннические письма, выуживание банковских паролей и многое другое.

К сожалению, всегда находятся люди, попадающие на крючок мошенников. Причины разные. Например, человек находится в затруднительном финансовом положении и надеется с помощью обещанного быстрого заработка решить свои проблемы, бывают и просто слишком доверчивые люди. Мошенники нередко обладают способностями, которые позволяют им оставлять о себе приятное впечатление. Они вежливы и добры, пользуются официальными бланками и т. д. Однако они часто упирают на фактор времени, и заставляют людей быстро принимать решение.

Доверяй, но проверяй!

В последнее время участились случаи злоупотребления людской отзывчивостью и добротой. Людей пытаются убедить послать деньги за рубеж с тем, чтобы оказать какую-либо помощь. Например, приходит электронное письмо, в котором содержится просьба помочь тяжелобольному ребёнку или ещё кому-то, попавшему в тяжёлое положение. Немало случаев, когда человек знакомится по Skype с симпатичным иностранцем, а через пару недель дружеских бесед новый знакомый попадает в затруднительное положение, и просит послать ему денег. Нередко деньги просят якобы в долг. Долг обещают вернуть при первой возможности, но возможность такая никак не наступает.

Вам очень сложно вернуть свои деньги

Если случилось, что человек сам перевёл деньги якобы нуждающемуся человеку, то позднее очень сложно эти деньги получить обратно. Для этого банк получателя должен получить согласие мошенника. Как правило, полученные обманом деньги быстро снимаются со счёта, что существенно уменьшает шанс вернуть деньги.

Обращаем Ваше внимание!

· Перед отправкой денег за рубеж незнакомому человеку надо как следует подумать и решить, достоин ли этот человек доверия. При необходимости посоветуйтесь с близкими, поищите имя человека в Google. Так, с помощью форумов и веб-страниц, возможно, удастся найти информацию о том, тот ли это человек, за которого он себя выдаёт.

· Если Вы стали жертвой мошенника, обращайтесь в полицию.