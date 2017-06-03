03.06.2017, 21:20

Второе пришествие рынка Балтийского вокзала. Красиво, но для кого?

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Кейю Вирро
Кейю Вирро
EST
Второе пришествие рынка Балтийского вокзала. Красиво, но для кого?
„Kinnisvarafirma võib öelda, et sotsiaalse keskkonna tervendamine või inimeste integreerimine ei ole nende vastutus, aga omavalitsusel on siin sõnaõigus,” arvab antropoloog Francisco Martinez.Tiit Blaat

Антрополог Франциско Мартинес считает форму обновленного рынка Балтийского вокзала хорошей, но имеет некоторые претензии к содержанию, пишет Eesti Päevaleht.

Испанец Мартинес приехал в Эстонию шесть лет назад, а исследование рынка у Балтийского вокзала начал пять лет назад, будучи лектором в Художественной академии.

”Ценность этот рынка как раз и заключалась в привлечении проживающих не в центре города людей. Он был своего рода городскими воротами, а также местом, где можно было найти дешевые товары, и такие, которые больше нигде не продаются. Тут было все: от поддельных брендовых вещей до не имеющих лицензии лекарств”, — рассказывает он.

За время написания исследовательской работы мужчина прикипел к рынку, поскольку проводил там очень много времени. ”Мне было жалко, что старого места больше не будет, и мне было страшно думать о возвращении сюда. Так что это интервью для меня в каком-то смысле повод все же прийти сюда”, — признается он.

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Пройдясь по рынку, Мартинес отмечает, что архитектура нового здания впечатляет. ”Тут больше света, тут чище и красивее. Но здесь существуют другие существенные аспекты, которые не зависят от того, красивое место или нет. Например, кто получит от этого процесса прибыль, а кто больше потеряет? Мне кажется, что проиграют именно жители окраин. Сейчас я живу в Мустамяэ и на местном рынке встретил несколько знакомых продавцов отсюда. Люди, которые раньше жили в Каламая, переезжают из-за слишком высокой аренды. Происходящее здесь иллюстрирует происходящие в городе процессы в целом”, — говорит эксперт.

”Центр стал для некоторых людей слишком дорогим, особенно для пожилых и менее успешных. Новые арендаторы Каламая — это, скорее, представители среднего класса, бизнесмены, успешные молодые эстонцы…Говоря о рынке Балтийского вокзала нельзя мыслить в категориях ”хорошо-плохо”. Происходящее здесь — процесс, где кто-то выиграет, а что-то уйдет безвозвратно”.

”Центр города становится все более коммерческим и стандартным. Здесь появляется все больше Rimi, Selver, Chopsticks….Но кому хотелось бы жить в большом торговом центре? Условия нового рынка однозначно лучше, но он потерял большую часть самобытности. Стало меньше открытий. Если раньше ты мог бродить по рынку и постоянно находить что-то новое, то теперь приходишь сюда, уже зная, чего хочешь”, — продолжает Мартинес.

”На старом рынке был прилавок, где можно было купить продукты — например, йогурты — с истекающим сроком реализации, но еще вполне пригодные для употребления. Сюда могли прийти более маргинализированные люди, которые не могут позволить себе ходить в Selver и Rimi. Не стоит списывать со счетов и социальный аспект — эти люди находили тут общение, солидарность. Не говорящие на эстонском языке люди могли работать тут и встречаться с теми, кто находится в таком же положении”.

”Те, кто проиграли, — не видны в обществе. Они не имеют голоса, не выступают на телевидении, не дают интервью газетам. Рынок — это также социальное место, не только место для покупок и продаж”, — подчеркивает мужчина.

Он отмечает, что люди шли торговать на старый рынок из-за маленькой пенсии или необходимости трудиться на нескольких работах. Каждый мог продавать тут собранные в своем саду ягоды или маринованные домашние огурчики. ”Это токже составляло часть идентитета этого места. Не удивительно, что старый рынок советовали туристам, к примеру, The Guardian и The Mirror”.

Испанец отмечает, что, принимая во внимания новую клиентуру, продавцам пришлось пересмотреть ассортимент. ”Они уже не предлагают те же товары по тем же ценам”, — сетует Мартинес.

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