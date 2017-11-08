08.11.2017, 19:30

Встроенная в Facebook площадка онлайн-торговли доступна теперь и в Эстонии


rus.delfi.ee
EST
Pildipank
Pilt on illustratiivneFoto: Martin Dremljuga

Встроенный в Facebook онлайн-сервис Marketplace по своей сути похож на эстонские Soov.ee или Kuldne Börs, где пользователи могут размещать объявления о продаже или поиске какой-либо вещи, и теперь он стал доступен и для жителей Эстонии, пишет Geenius.

В компьютерной версии Marketplace располагается в левом углу экрана. Здесь можно выбрать и регион, так что жителю Тарту не придется просматривать вещи, продающиеся в Таллинне.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии