Встроенная в Facebook площадка онлайн-торговли доступна теперь и в Эстонии

Встроенный в Facebook онлайн-сервис Marketplace по своей сути похож на эстонские Soov.ee или Kuldne Börs, где пользователи могут размещать объявления о продаже или поиске какой-либо вещи, и теперь он стал доступен и для жителей Эстонии, пишет Geenius.

В компьютерной версии Marketplace располагается в левом углу экрана. Здесь можно выбрать и регион, так что жителю Тарту не придется просматривать вещи, продающиеся в Таллинне.