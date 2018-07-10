Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки: что надо знать, если вы планируете в это время поехать в столицу Финляндии

В понедельник, 16 июля, президент США Дональд трамп и президент России Владимир Путин встретятся в Хельсинки. Какие изменения это принесет для тех, кто собирается посетить в это время финскую столицу?

По словам руководителя погранпункта Таллиннского аэропорта Рааво Ярва, в Эстонии при процедуре посадки никаких изменений не последует. Единственное, в аэропорту и порту будут проводиться больше контроля тех, кто направляется в Финляндию.

Что касается временных затрат, то как говорит Ярва, летом в аэропорту и порту и так больше пассажиров, что вызывает более длинные очереди. Направляющимся же в Финляндию стоит проверит наличие удостоверяющего личность документа — водительские права таким документом не являются.

Согласн отекущей информации, финская сторона не собирается устанавливать временный пограничный контроль.