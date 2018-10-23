23.10.2018, 22:00

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки обошлась Финляндии в 5,7 млн евро

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Gazeta.ru
EST
Trump ja Putin
Trump ja PutinFoto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Встреча российского президента Владимира Путин и президента США Дональда Трампа в Хельсинки обошлась финскому бюджету в €5,7 млн. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на поправку к бюджету страны.


”Всего приблизительно €5,7 млн требуется на покрытие затрат полиции, Пограничной охраны, Сил обороны, Министерства иностранных дел для (покрытия расходов) организации встречи Путина и Трампа в Хельсинки”, — цитирует агентство документ.

Кроме того, как сообщают финские СМИ, около €250 тыс. потратила канцелярия президента Финляндии. Тем не менее бюджете на возмещение этих средств нет.

Саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа прошел в Хельсинки 16 июля.

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