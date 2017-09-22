Вслед за Taxify из Лондона уходит и Uber

Компании Uber, предоставляющей услуги такси, отказали в продлении лицензии на выполнение частных перевозок в Лондоне.
Организация Transport for London, управляющая лондонским общественным транспортом и выдающая лицензии для операторов такси, пришла к выводу, что Uber London Limited нельзя считать надлежащим держателем лицензии.
Нынешняя лицензия компании, стоящей за популярным мобильным приложением, истекает 30 сентября.
Uber может обжаловать решение TfL в течение 21 дня, и компания заявила о намерении воспользоваться этим правом. До окончания процесса апелляции компания сможет продолжать оказывать свои услуги в Лондоне.
Смежный сервис по курьерской доставке заказов из ресторанов UberEATS решение регулятора не затрагивает, сообщает агентство Рейтер.
В сообщении TfL говорится, что подход Uber и его действия демонстрируют отсутствие ответственности в отношении ряда вопросов, затрагивающих общественную безопасность".
Среди недостатков выделяются:
- Подход Uber к сообщениям о серьезных преступлениях.
- Подход компании к получению медицинских справок.
- Подход к обязательной процедуре проверки водителей
Подход к объяснению использования программы Greyball в Лондоне, которая блокирует выявляет среди пользователей приложения потенциальных сотрудников контролирующих органов и не дает им возможности вызвать машину.
Мэр Лондона Садик Хан заявил: "Я полностью поддерживаю решение TfL. Было бы неправильно продолжать лицензировать Uber, если он хоть в чем-то угрожает безопасности лондонцев".
С Uber в Лондоне сотрудничает около 40 тысяч водителей; по данным компании, в британской столице ее услугами пользуются 3,5 миллиона человек.