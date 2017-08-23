Вскоре начнется проектирование нового концертного зала в Кристийне

Таллиннский департамент образования объявил государственный конкурс "Составление проекта концертного зала Таллиннского центра по интересам ”Кулло" с целью найти проектировщика для долгожданного концертного зала Кристийне, значится в пресс-релизе.

Таким образом, в ближайшее время район Кристийне получит большой современный зал для проведения концертов и прочих мероприятий.



В конце прошлого года архитектурное бюро Salto изготовило эскиз концертного зала Кристийне. По предварительному плану к центру по интересам "Кулло" планируется пристроить мультифункциональный зал с гардеробом и галереей. Строительство нового зала будет происходить в сотрудничестве с центром "Кулло", что позволит и ему решить давнюю проблему отсутствия полноразмерного зала для проведения культурных мероприятий. Согласно имеющемуся эскизу концертный зал сможет вмещать порядка 500-600 сидячих мест.



"Я очень рад, что по инициативе Управы района Кристийне этот важный проект наконец-то начал двигаться вперед. Мы с мэрией Таллинна пришли к единому пониманию, что Кристийне требуется современный концертный зал. Местные жители уже много лет его ждут, — сказал старейшина Кристийне Вадим Белобровцев. — Сейчас мы зачастую вынуждены проводить наши мероприятия в других районах — например, в Доме учителя или Центре русской культуры, которые находятся в Кесклинне. Надеюсь, проект концертного зала теперь будет продвигаться в быстром темпе, и уже в следующем году начнутся строительные работы. Благодарю Департамент образования и центр "Кулло" за плодотворное сотрудничество".



Согласно первоначальному плану, новый концертный зал Кристийне сможет распахнуть свои двери в 2019 году.