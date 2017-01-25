Вскоре ”богатым” работникам придется самим возвращать часть подоходного налога государству

При введении ступенчатого подоходного налога некоторым трудящимся придется по весне самим доплачивать налог, пишет Ärileht.

В случае, если человек работает сразу у нескольких работодателей, и зарабатывает в общей сложности более 1 200 евро в месяц (14 400 евро в год с учетом прочих источников дохода, кроме заработной платы), то со следующего года ему придется самому доплачивать подоходный налог. Если зарплата превышает 2 100 евро в месяц, то необлагаемый налогом минимум вообще нельзя будет учитывать.

Работников, получавших в месяц более 1 200 евро, в прошлом году было примерно 50 000. Эта цифра — без учета тех, кто получал дополнительный доход из иных источников, кроме зарплаты: продажа имущества, аренда, работа за рубежом, предпринимательство, продажа леса и пр.

”Сейчас примерно 90% деклараций о доходах — с возвратом и 10% — с доплатой. Доплачивают те, кто получает такой доход, с которого в настоящий момент в Эстонии подоходный налог не удерживается — недвижимость или продажа ценных бумаг, FIE, доход из-за рубежа”, — перечислил эксперт по налогам Лассе Лехис.

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По новой системе, доплачивать подоходный налог будут должны будут и те, у кого посреди года его задерживают, однако, поскольку размер необлагаемого налогом дохода зависит от общего годового, возникает ситуация, когда работодатель не знает точного размера необлагаемого налогом дохода, потому что, например, работник имеет иные источники дохода. ”Раньше это было неважно, так как сейчас необлагаемый налогом доход для всех одинаков, дальше же будет иначе. 1 200 евро — это граница, откуда необлагаемый налогом доход может начать сокращаться. Граница, с которой налоговая нагрузка, по сравнению с нынешней, увеличится, в районе 1 700 евро; а касательно 1 200 евро — может сложиться такая ситуация, что ежемесячная нетто-зарплата может стать выше нынешней (так как работодатель сможет учитывать 500 евро необлагаемого налогом дохода), но в налоговой декларации выяснится, что необлагаемый налогом доход ниже, и часть подоходного налога государству придется возвращать”, — пояснил Лехис.

Все это не должно казаться большой бедой: говоря о большинстве, может просто сократиться сумма возвращаемого подоходного налога. Однако, в то же время, у некоторых может возникнуть проблема: человек не в курсе, что налог надо возвращать, и деньги на это не отложены. ”Мы привыкли к мысли, что налоговыми делами занимается работодатель, и самому беспокоиться не надо, то в будущем свои налоги придется в большей степени планировать самостоятельно, и их высчитывать”, — подчеркнул эксперт.