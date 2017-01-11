Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2017 и 2018 годах на 0,1 процентных пункта (п.п.), до 2,7% и 2,9% соответственно, говорится в опубликованном во вторник обзоре "Глобальные экономические перспективы".

По оценкам ВБ, в 2016 году мировая экономика выросла на 2,3% — это самые слабые темпы подъема за посткризисный период. Темпы глобального экономического роста в 2017 году ускорятся до 2,7% на фоне ослабления факторов, сдерживавших экономическую активность в развивающихся странах-экспортерах сырья, при сохранении устойчивого внутреннего спроса в развивающихся государствах-импортерах сырья.

Эксперты ВБ ухудшили прогнозы на 2017 год, как для развитых государств, так и для стран с развивающейся экономикой. Так, в развитых странах экономический подъем, как ожидается, составит 1,8% в текущем году (предыдущий прогноз — 1,9%), в странах с развивающейся экономикой — 4,2% (ранее — 4,1%). В 2018 году темпы роста составят соответственно 1,8% и 4,6%, прогнозируют в ВБ.

В 2016 году экономический подъем в развитых странах составил 1,6%, в развивающихся — 3,4%.

Прогнозы для мировой экономики омрачаются неопределенностью в отношении направления политики в ведущих странах мира. В условиях длительной неопределенности может затянуться период медленного роста инвестиций, сдерживающий экономический рост в странах, как с низким и средним, так и с высоким уровнем дохода.

"После наблюдавшегося на протяжении ряда лет разочаровывающего роста мировой экономики радует появление признаков улучшения экономических перспектив, — отметил президент ВБ Джим Ён Ким. — Пришло время воспользоваться этим импульсом и увеличить инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал. Это исключительно важно для ускорения устойчивого экономического роста, необходимо для искоренения крайней бедности".

ВБ сохранил неизменными прогнозы роста ВВП США на 2017-2018 годы на уровне 2,2% и 2,1% соответственно, в 2019 году подъем, как ожидается, составит 1,9%.

Прогноз увеличения экономики еврозоны на текущий год был понижен на 0,1 п.п. — до 1,5%, на следующий год — также на 0,1 п.п., до 1,4%. В 2019 году ВВП, как ожидается, повысится на 1,4%.

Прогнозы ВБ для России остались неизменными по сравнению с ноябрьским докладом об экономике РФ: после падения ВВП на 0,6% в 2016 году ВБ ждет его роста на 1,5%, 1,7% и 1,8% соответственно в 2017-2019 гг.