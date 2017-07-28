28.07.2017, 07:45

Всегда ли можно вернуть украденные с кредитки деньги и как обезопаситься?


rus.delfi.ee
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Всегда ли можно вернуть украденные с кредитки деньги и как обезопаситься?
Foto: Vida Press

В Delfi Kasulik в течение года периодически обращались люди, у которых через какой-нибудь сайт произошла утечка данных кредитной карты и исчезновение денег со счета.

По словам руководителя службы повседневных банковских операций Swedbank Кай Вооре, случаи, когда клиент обнаруживает на своем счету какую-то подозрительную сделку, время от времени происходят, но о росте количества таких обращений в последнее время, к счастью, говорить не приходится. ”Если человек обнаруживает на своем счету сделку, которую не совершал, то ему следует сразу же сообщить об этом банку и закрыть карточку. Если человек никак с оспариваемой сделкой на связан, то обычно ему возвращают деньги, хотя это может занять время, поскольку на основании заявления клиента требование о возврате средств передается контр-банку, который и занимается дальнейшим процессом”, — сказала Вооре.

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Специалист по связям с общественностью SEB Юлия Пийлманн сказала, что, по данным банка, количество случаев мошенничества существенно не увеличилось. ”Однако, к сожалению, нельзя также сказать, что оно уменьшилось, поскольку чем проще и удобнее услуги, тем более высоки риски”, — отметила она и добавила, что за последние годы популярность в Эстонии кредитных карт выросла.

Во избежание попадания в лапы мошенников банки советуют клиентам:

  • Устанавливать лимиты, исходя из реальной необходимости

  • Расплачиваясь картой, не выпускать ее из поля зрения

  • Не вводить данные своей карты на сайтах неизвестных торговцев без предварительный проверки информации о них

  • На сайте любого надежного интернет-магазина должна быть указана подробная информация о продавце: название предприятия, физический адрес, адрес электронной почты и номер телефона

  • Также на сайте должна быть указана информация о доставке и условия возврата товара

  • Критически относиться к излишне выгодным предложениям

  • Как можно быстрее заблокировать карту, если вы все же столкнулись с мошенничеством

  • Запоминать или записывать все сайты, с которых вы когда-либо регистрировали свою карту и/или совершали покупки

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