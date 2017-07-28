Всегда ли можно вернуть украденные с кредитки деньги и как обезопаситься?

В Delfi Kasulik в течение года периодически обращались люди, у которых через какой-нибудь сайт произошла утечка данных кредитной карты и исчезновение денег со счета.
По словам руководителя службы повседневных банковских операций Swedbank Кай Вооре, случаи, когда клиент обнаруживает на своем счету какую-то подозрительную сделку, время от времени происходят, но о росте количества таких обращений в последнее время, к счастью, говорить не приходится. ”Если человек обнаруживает на своем счету сделку, которую не совершал, то ему следует сразу же сообщить об этом банку и закрыть карточку. Если человек никак с оспариваемой сделкой на связан, то обычно ему возвращают деньги, хотя это может занять время, поскольку на основании заявления клиента требование о возврате средств передается контр-банку, который и занимается дальнейшим процессом”, — сказала Вооре.
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Специалист по связям с общественностью SEB Юлия Пийлманн сказала, что, по данным банка, количество случаев мошенничества существенно не увеличилось. ”Однако, к сожалению, нельзя также сказать, что оно уменьшилось, поскольку чем проще и удобнее услуги, тем более высоки риски”, — отметила она и добавила, что за последние годы популярность в Эстонии кредитных карт выросла.
Во избежание попадания в лапы мошенников банки советуют клиентам:
Устанавливать лимиты, исходя из реальной необходимости
Расплачиваясь картой, не выпускать ее из поля зрения
Не вводить данные своей карты на сайтах неизвестных торговцев без предварительный проверки информации о них
На сайте любого надежного интернет-магазина должна быть указана подробная информация о продавце: название предприятия, физический адрес, адрес электронной почты и номер телефона
Также на сайте должна быть указана информация о доставке и условия возврата товара
Критически относиться к излишне выгодным предложениям
Как можно быстрее заблокировать карту, если вы все же столкнулись с мошенничеством
Запоминать или записывать все сайты, с которых вы когда-либо регистрировали свою карту и/или совершали покупки