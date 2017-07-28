Всегда ли можно вернуть украденные с кредитки деньги и как обезопаситься?

В Delfi Kasulik в течение года периодически обращались люди, у которых через какой-нибудь сайт произошла утечка данных кредитной карты и исчезновение денег со счета.

По словам руководителя службы повседневных банковских операций Swedbank Кай Вооре, случаи, когда клиент обнаруживает на своем счету какую-то подозрительную сделку, время от времени происходят, но о росте количества таких обращений в последнее время, к счастью, говорить не приходится. ”Если человек обнаруживает на своем счету сделку, которую не совершал, то ему следует сразу же сообщить об этом банку и закрыть карточку. Если человек никак с оспариваемой сделкой на связан, то обычно ему возвращают деньги, хотя это может занять время, поскольку на основании заявления клиента требование о возврате средств передается контр-банку, который и занимается дальнейшим процессом”, — сказала Вооре.

Специалист по связям с общественностью SEB Юлия Пийлманн сказала, что, по данным банка, количество случаев мошенничества существенно не увеличилось. ”Однако, к сожалению, нельзя также сказать, что оно уменьшилось, поскольку чем проще и удобнее услуги, тем более высоки риски”, — отметила она и добавила, что за последние годы популярность в Эстонии кредитных карт выросла.

Во избежание попадания в лапы мошенников банки советуют клиентам: