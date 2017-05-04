Все о новом сахарном налоге: двухлитровая кола подорожает на 50%

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило проект Закона о налоге на подслащенные напитки, согласно которому облагаются налогом подслащенные сахаром или подсластителем напитки, в которых больше 5 граммов сахара на 100 миллилитров. На основании приведенных в законопроекте ставок налога, двухлитровую колу ожидает подорожание больше чем на 50 процентов.

Согласно законопроекту, ставка налога зависит от содержания сахара и напитки с низким содержанием сахара налогом не облагаются.

Ставки налога

0,10 евро на 1 литр для напитка, который содержит сахар в концентрации 5-8 г / 100 мл

0,30 евро на 1 литр для напитка, который содержит сахар в концентрации более 8 г / 100 мл

0,10 евро на 1 литр для напитка, который содержит подсластитель

Подслащенный напиток, который для употребления нужно разбавлять, облагается налогом по разбавленному согласно рекомендации производителя количеству напитка и содержанию в нем сахара и подсластителя.

Для того, чтобы потребитель успел привыкнуть к новым вкусам и производитель разработать новые рецепты, используют рассрочку ставки налога на напитки с высоким содержанием сахара.

Ставки с рассрочкой

С 1 января 2018 года ставка составляет 0,30 евро для подслащенного напитка, который содержит сахара 10 г / 100 мл или больше

С 1 января 2019 года ставка составляет 0,30 евро для подслащенного напитка, который содержит сахара 9 г / 100 мл или больше

С 1 января 2020 года ставка составляет 0,30 евро для подслащенного напитка, который содержит сахара 8 г / 100 мл или больше

При применении ставок налога в соответствии с законопроектом 1,5-литровая подслащенная вода может подорожать чуть больше чем на 22 процента и двухлитровая кола — больше чем на 50 процентов, привело пример Министерство финансов.

"Влияние на цены зависит от размера продаваемой бутылки и места продажи. Как правило, розничная цена бутылки меньшего размера за литр выше, чем у бутылки большего размера, и чем выше цена за литр, тем меньше влияние налога. В зависимости от места продажи торговая наценка может быть разной и значительно влиять на цену продажи товара", — сообщило Министерство финансов.

В соответствии с решением правительства, ходатайствуют перед Еврокомиссией об исключении при налогообложении для натуральных соков. От налога на подслащенные напитки освобождены те подслащенные напитки,которые используют для производства других напитков, продуктов питания, лекарств и тому подобного.

В 2018 году Министерство финансов ожидает от налога на сладкие напитки налоговый доход в бюджет до 15 млн евро.

Доход для госбюджета или польза для здоровья населения?

На последовавшей за сегодняшним заседанием правительства пресс-конференции также привлек большое внимание сахарный налог. По словам Осиновского, изменение уже за пару лет предотвратит тысячи новых случаев ожирения. Сестер заявил, что налог явно повлияет на госбюджет.

Ответивший на вопрос журналистов министр финансов Свен Сестер подчеркнул, что первичная цель сахарного налога — это здоровье населения, но, разумеется, у него своя роль в наполнении госбюджета. "Как министр финансов я признаю, что у него есть явное фискальное влияние. Перемещение налогов с заработка на потребление", — уточнил Сестер.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский указал, что главный вопрос изменения в том, как мотивировать производителей уменьшить содержание сахара. Осиновский заявил, что после проведения изменения за первые пару лет смогут предотвратить тысячи новых случае ожирения.

Пример сахарного налога взят, например, с Латвии, Финляндии, Франции и Венгрии. Сестер подчеркнул, что с 2018 года планируют ввести сахарный налог и в Великобритании и Ирландии. По словам министра, тщательный анализ как в Эстонии, так и на уровне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердил, что введение сахарного налога должно поспособствовать уменьшению содержания сахара в товарах и тому, чтобы потребляли все меньше сахаров.

Сахарный налог вводят именно для сладких напитков, поскольку люди не склонны принимать сладкий напиток как отдельный прием пищи, что в свою очередь дает очень много дополнительных калорий.