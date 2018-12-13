Все не слава богу! В ряпинаском банкомате закончились деньги

”Я отвез свою 86-летнюю маму и ее соседку в Ряпина, чтобы они смогли сходить в магазин и снять к праздникам наличные, — написал Delfi читатель. — Соседка сказала, что, когда она прошлый пыталась снять деньги, то они в банкомате закончились. Когда мы попытались получить наличные в продуктовом магазине Coop, то выяснилось, что и это невозможно”.

Ближайший к Ряпина банкомат находится в Пыльва.

”Поскольку на прошлой неделе объем наличных средств в банкомате оказался больше обычного, то утром в пятницу (07.12.2018) банкомат оказался пуст, что могло быть связано с поступлением на счета пенсий и возросшим в связи с рождеством количеством покупок. Раньше такого не было, чтобы в банкомате заканчивались деньги”, — прокомментировала руководитель службы по связям с общественностью Swedbank Лийдия Кальюнди.

По ее словам, автомат был снова заполнен в течение нескольких часов. ”Вторая проблема возникла в воскресенье во второй половине дня. Речь шла о технической неисправности — в банкомате застряли купюры. Проблема была решена в понедельник”, — сказала она и принесла всем клиентам извинения за причиненные неудобства.