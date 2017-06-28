28.06.2017, 10:35

Все магазины Ehituse ABC закрыты из-за международной кибератаки

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rus.delfi.ee
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EHITUSE ABC
EHITUSE ABCFOTO: KRISTO NURMIS

Программа-вымогатель 27 июня заблокировала компьютеры и зашифровала файлы в десятках компаний по всему миру. Не обошел стороной вирус и Эстонию: сегодня по этой причине закрыты все магазины сети Ehituse ABC. К торговле вернутся, как только будут восстановлены все системы, пишет Kasulik.

Сообщается, что больше всех пострадали украинские компании — вирус заразил компьютеры крупных компаний, госструктур и объектов инфраструктуры.

За расшифровку файлов вирус требует от жертв 300 долларов в биткойнах.

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