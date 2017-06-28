Все магазины Ehituse ABC закрыты из-за международной кибератаки

Foto: Ehituse ABC

Программа-вымогатель 27 июня заблокировала компьютеры и зашифровала файлы в десятках компаний по всему миру. Не обошел стороной вирус и Эстонию: сегодня по этой причине закрыты все магазины сети Ehituse ABC. К торговле вернутся, как только будут восстановлены все системы, пишет Kasulik.