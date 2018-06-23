Времена меняются: эстонские автолюбители предпочитают Toyota, Volkswagen и Škoda

Если Toyota, Volkswagen и Audi на протяжении многих лет находятся в списке потенциальных вариантов для покупки, то многим брендам пришлось проделать серьезную работу для того, чтобы завоевать внимание автолюбителей. Если в 2005-м году Škoda упоминали только 1% респондентов, то сейчас этот показатель составляет уже 25%. Также с 1% до 10% выросло число упоминаний корейских марок Kia и Hyundai. Среди брендов премиум-класса прорыв во всех трех странах Балтии совершил Volvo, новые модели которого заслужили одобрение со стороны автомобилистов.

Снижение популярности можно наблюдать у японских марок — Honda, Mazda, Subaru и Nissan: число их сторонников несколько сократилось из-за узкого выбора новых моделей на рынке.

”В начале этого тысячелетия покупатели автомобилей в Прибалтике были гораздо более открыты к экспериментам с различными марками”, — отметила ведущий эксперт Kantar Emor Трийну Ояла. ”Сейчас автолюбители значительно лояльнее: 68% опрошенных рассматривают вариант приобретения автомобиля той же марки”. Наиболее лояльны клиенты к тем маркам, которые смогли обеспечить им беззаботную жизнь благодаря прекрасному постпродажному обслуживанию или надежности автомобиля. Именно работа широкой сети представительств является сильной стороной Toyota, Škoda и Volkswagen. Škoda во всех странах Балтии завоевала имидж марки с самыми низкими расходами на обслуживание, а за ней следует Toyota, которая до сих пор считается брендом с оптимальным соотношением цены и качества. Volvo, который принято считать эталоном безопасности, отличается также качеством и долговечностью. Разумеется, существует и ряд брендов, которым люди остаются верны благодаря тому, что эти автомобили дарят больше радости во время поездок и помогают сформировать образ владельца — Honda, Subaru, Audi, BMW, Mercedes-Benz.

Участников опроса попросили оценить имидж автомобильных брендов по 10-бальной шкале с учетом 14 критериев. В этом рейтинге марки занимают примерно одинаковые позиции во всех странах Балтии, однако он указывает и на несколько мифов. На вершине рейтинга, конечно, находятся марки премиум-класса во главе с Audi. Среди т.н ”обычных” марок автомобилей предводителем является Toyota. Заметнее всего свои имидж улучшили корейские марки, особенно Kia в Эстонии. И этот факт имеет под собой основание — свыше 75% нынешних владельцев корейских автомобилей готовы сохранить верность своей марке. В то же время французским маркам и бренду Dacia стоит побеспокоиться — несмотря на дешевое ценообразование, они не смогли заслужить высокие оценки по другим критериям.

”На сегодняшний день покупатели могут гораздо проще, чем раньше, ознакомиться с обновлениями моделей и мнениями других пользователей. С другой стороны, несмотря на избыток доступной информации, именно продавец должен выяснить, какие реальные потребности семьи должен удовлетворять автомобиль, и рассказать о функциях, которые лучше всего отвечают требованиям. Однако, не стоит забывать и о том, что красота в глазах смотрящего”, — отметила Трийну Ояла.