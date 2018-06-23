23.06.2018, 18:30

Времена меняются: эстонские автолюбители предпочитают Toyota, Volkswagen и Škoda

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rus.delfi.ee
EST 2
Toyota.
Toyota.Foto: Hendrik Osula

Исследование Car Brand Health, недавно проведенное фирмами Kantar Emor и Kantar TNS, показало, что жители Эстонии, Латвии и Литвы практически одинаково оценивают автомобильные марки.

10 лет назад, до экономического кризиса, в ответ на вопрос, какой марки мог бы быть их следующий автомобиль, люди чаще всего упоминали немецкие бренды премиум-класса, сообщает Kantar. На сегодняшний день выбор пользователей более прагматичен, первые места во всех странах Балтии занимают Volkswagen и Toyota. В Эстонии более трети автовладельцев сочли, что лучше всего их потребностям и образу жизни отвечают Toyota и Volkswagen, четверть респондентов упомянули Škoda. В Латвии предпочтение отдали Volkswagen (32%), Toyota (26%) и Audi (25%). Любимыми автомобильными марками жителей Литвы оказались Audi, Toyota и Volkswagen, которые набрали практически одинаковое количество голосов. В среднем при выборе новой машины рассматривают 2,5 марки.

Если Toyota, Volkswagen и Audi на протяжении многих лет находятся в списке потенциальных вариантов для покупки, то многим брендам пришлось проделать серьезную работу для того, чтобы завоевать внимание автолюбителей. Если в 2005-м году Škoda упоминали только 1% респондентов, то сейчас этот показатель составляет уже 25%. Также с 1% до 10% выросло число упоминаний корейских марок Kia и Hyundai. Среди брендов премиум-класса прорыв во всех трех странах Балтии совершил Volvo, новые модели которого заслужили одобрение со стороны автомобилистов.

Снижение популярности можно наблюдать у японских марок — Honda, Mazda, Subaru и Nissan: число их сторонников несколько сократилось из-за узкого выбора новых моделей на рынке.

ТОП

”В начале этого тысячелетия покупатели автомобилей в Прибалтике были гораздо более открыты к экспериментам с различными марками”, — отметила ведущий эксперт Kantar Emor Трийну Ояла. ”Сейчас автолюбители значительно лояльнее: 68% опрошенных рассматривают вариант приобретения автомобиля той же марки”. Наиболее лояльны клиенты к тем маркам, которые смогли обеспечить им беззаботную жизнь благодаря прекрасному постпродажному обслуживанию или надежности автомобиля. Именно работа широкой сети представительств является сильной стороной Toyota, Škoda и Volkswagen. Škoda во всех странах Балтии завоевала имидж марки с самыми низкими расходами на обслуживание, а за ней следует Toyota, которая до сих пор считается брендом с оптимальным соотношением цены и качества. Volvo, который принято считать эталоном безопасности, отличается также качеством и долговечностью. Разумеется, существует и ряд брендов, которым люди остаются верны благодаря тому, что эти автомобили дарят больше радости во время поездок и помогают сформировать образ владельца — Honda, Subaru, Audi, BMW, Mercedes-Benz.

Участников опроса попросили оценить имидж автомобильных брендов по 10-бальной шкале с учетом 14 критериев. В этом рейтинге марки занимают примерно одинаковые позиции во всех странах Балтии, однако он указывает и на несколько мифов. На вершине рейтинга, конечно, находятся марки премиум-класса во главе с Audi. Среди т.н ”обычных” марок автомобилей предводителем является Toyota. Заметнее всего свои имидж улучшили корейские марки, особенно Kia в Эстонии. И этот факт имеет под собой основание — свыше 75% нынешних владельцев корейских автомобилей готовы сохранить верность своей марке. В то же время французским маркам и бренду Dacia стоит побеспокоиться — несмотря на дешевое ценообразование, они не смогли заслужить высокие оценки по другим критериям.

”На сегодняшний день покупатели могут гораздо проще, чем раньше, ознакомиться с обновлениями моделей и мнениями других пользователей. С другой стороны, несмотря на избыток доступной информации, именно продавец должен выяснить, какие реальные потребности семьи должен удовлетворять автомобиль, и рассказать о функциях, которые лучше всего отвечают требованиям. Однако, не стоит забывать и о том, что красота в глазах смотрящего”, — отметила Трийну Ояла.

Партнеры Kantar Emor и Kantar TNS опросили во всех трех странах людей и на предмет их предпочтений в отношении топлива. 42% жителей Эстонии предпочитают покупать машины на бензине, а 44% жителей Латвии и 31% жителей Литвы по-прежнему предпочитают дизельные моторы. Доля интересующихся гибридами в Литве и в Эстонии составляет 29% и 22%, а в Латвии — всего 16%. Интерес к электромобилям по-прежнему умеренный, и на удивление, в Эстонии этот показатель ниже всего — 3%. Вполне возможно, что нынешний интерес со стороны покупателей подавляется отсутствием щедрой поддержки со стороны государства, как это было в 2013-2014, когда про электромобили узнали все жители Эстонии. В Латвии 4%, а в Литве 12% людей рассматривают возможность приобретения электромобиля. В Литве при этом предпочли бы электромобили европейских брендов, поскольку отсутствует зависимость от сети зарядных станций, сделанных по японским стандартам.

Исследование показало, что показатели выброса загрязняющих веществ по-прежнему не являются важным аргументом для покупателей автомобилей в странах Балтии. Хотя в предыдущем исследовании Volkswagen низко оценивали из-за плохого экологического рейтинга, то сейчас скандал с CO2 забыт, и Volkswagen лидирует среди автомобилей с дизельным мотором. Для любителей гибридных и электромобилей прежде всего важно экономичное обслуживание и технические инновации. С точки зрения экологичности, на первых местах находятся Lexus, Toyota и Volvo.

Исследование Car Brand Health, посвященное изучению известности и имиджа автомобильных брендов, фирмы Kantar Emor в Эстонии и Kantar TNS в Латвии и в Литве проводят с 2005-го года. В каждом государстве по телефону опросили 500 владельцев машин не старше 7 лет, которые сами выбирают новую марку автомобиля. В этом году исследование проводили в апреле-мае.

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