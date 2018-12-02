02.12.2018, 09:30

Вредно для здоровья, но хорошо для экономики: в прошлом году Coca-Cola обеспечила странам Балтии 134 млн евро дополнительной ценности

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rus.delfi.ee
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coca purgid
Coca-Cola logo ning tunnusvärve tuntakse kõikjal üle maailma.Foto: Andres Putting

Анализ социально-экономического влияния показывает, что в 2017 году система Coca-Cola внесла в экономику стран Балтии вклад в размере 134 миллионов евро и поддержала создание 4083 рабочих мест в рамках своей цепочки создания ценности, сообщает корпорация.

По словам генерального директора Coca-Cola HBC в странах Балтии Константина Чукчукова, компания обращает большое внимание на местную эстонскую рабочую силу. ”Страны Балтии, в том числе Эстония, известны своими талантами — наши здешние работники высоко ценятся во всех 28 странах, где действует Coca-Cola HBC. Также следует отметить уплаченные нами налоги, поддерживающие местную экономику и общество”, — добавил Чукчуков.

В 2017 году система Coca-Cola внесла в эстонскую экономику вклад в размере 34 миллионов евро в виде налогов, заработных плат и прибыли. Эта сумма составляет 0,16% ВВП Эстонии. Из 34 миллионов евро 17 миллионов были налогами, что составляет 0,24% всех налоговых поступлений страны. Входящие в систему Coca-Cola предприятия в рамках своей цепочки создания ценности поддержали в прошлом году в Эстонии 1003 рабочих места, что составляет 0,16% всего рынка труда. Каждое рабочее место на здешних предприятиях системы Coca-Cola поддержало создание в Эстонии в целом восьми дополнительных рабочих мест.

В 2017 году эстонские потребители заплатили за продукты Coca-Cola суммарно 49 миллионов евро, причем с каждого уплаченного евро 68 центов остались в местной экономике. 8,2 миллиона евро из 49 миллионов пришлось на налог с оборота. 20,9 миллиона были маржей мест продажи, что оказывает влияние прежде всего на местную торговлю в конце цепочки ценностей, созданной предприятиями Coca-Cola. Влияние предприятий системы на местных производителей в начале цепочки поставок составило 22 миллиона евро.

Преимущественная часть, т.е. 804 поддерживаемых системой Coca-Cola рабочих места в Эстонии приходятся на торговый сектор — у партнеров-торговцев или их поставщиков; 107 человек работают в предприятиях Coca-Cola, а 91 поддерживаемых рабочих места находятся в начале цепочки ценностей у поставщиков или их субподрядчиков.

Цель исследования заключалась в анализе того, как именно экономическая деятельность системы Coca-Cola влияет на местную экономику и обеспечении обзора созданной системой ценности, а также влияния на трудоустройство в Эстонии, Латвии и Литве на основании данных за 2017 год. Исследование проводило голландское предприятие Steward Redqueen, которое специализируется на консультировании организаций в областях влияния и устойчивости. В рамках исследования было оценена воздействие системы Coca-Cola на всю цепочку ценностей, включая такие важные компоненты, как поставщики и услуги, а также партнерские предприятия поставщиков, систему Coca-Cola (куда входят The Coca-Cola Company и Coca-Cola Hellenic Bottling Company), а также торговых партнеров с их поставщиками.

Цепочку ценностей системы Coca-Cola в странах Балтии создают два предприятия: The Coca-Cola Company и Coca-Cola HBC.

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