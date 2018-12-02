Вредно для здоровья, но хорошо для экономики: в прошлом году Coca-Cola обеспечила странам Балтии 134 млн евро дополнительной ценности

В 2017 году эстонские потребители заплатили за продукты Coca-Cola суммарно 49 миллионов евро, причем с каждого уплаченного евро 68 центов остались в местной экономике. 8,2 миллиона евро из 49 миллионов пришлось на налог с оборота. 20,9 миллиона были маржей мест продажи, что оказывает влияние прежде всего на местную торговлю в конце цепочки ценностей, созданной предприятиями Coca-Cola. Влияние предприятий системы на местных производителей в начале цепочки поставок составило 22 миллиона евро.

Преимущественная часть, т.е. 804 поддерживаемых системой Coca-Cola рабочих места в Эстонии приходятся на торговый сектор — у партнеров-торговцев или их поставщиков; 107 человек работают в предприятиях Coca-Cola, а 91 поддерживаемых рабочих места находятся в начале цепочки ценностей у поставщиков или их субподрядчиков.

Цель исследования заключалась в анализе того, как именно экономическая деятельность системы Coca-Cola влияет на местную экономику и обеспечении обзора созданной системой ценности, а также влияния на трудоустройство в Эстонии, Латвии и Литве на основании данных за 2017 год. Исследование проводило голландское предприятие Steward Redqueen, которое специализируется на консультировании организаций в областях влияния и устойчивости. В рамках исследования было оценена воздействие системы Coca-Cola на всю цепочку ценностей, включая такие важные компоненты, как поставщики и услуги, а также партнерские предприятия поставщиков, систему Coca-Cola (куда входят The Coca-Cola Company и Coca-Cola Hellenic Bottling Company), а также торговых партнеров с их поставщиками.

Цепочку ценностей системы Coca-Cola в странах Балтии создают два предприятия: The Coca-Cola Company и Coca-Cola HBC.