Впредь Omniva будет доставлять рекламу прямо в почтовые ящики жильцов

Государственный почтовый оператор Omniva сообщил, что в односторонним порядке растрогает с квартирными товариществами договоренность и впредь будет доставлять безадресную рекламу прямо в почтовые ящики жильцов, пишет Maaleht.

Сейчас во многих домах имеются специальные корзины и емкости для рекламы, и все желающие могут сами взять себе необходимые буклеты.

”К сожалению, предыдущая договоренность привела к некоторым проблемам, — сообщает Omniva. — На самом деле развозкой рекламы занимается не только Omniva, но люди, в почтовые ящики которых все равно попадает не имеющая адресата реклама, обращаются со своим недовольством именно к нам”.

”Необходимо досконально проанализировать правомерность расторжения договора, — комментирует в свою очередь член правления Эстонского союза квартирных товариществ Урмас Марди. — Особенно по части действительной аргументации необходимости расторжения договоренности”. Марди отмечает, что многие почтовые ящики отмечены наклейками с просьбой не помещать туда рекламу: ”На самом деле нет смысла захламлять их рекламой, ведь это приведет и к необоснованным расходам для товариществ, например, в виде вывоза контейнеров для бумаги”.

Владельцы квартир имеют возможность предоставить Omniva письменный отказ от рекламы и снабдить свой почтовый ящик соответствующей наклейкой. Заявление можно подать как на сайте фирмы www.omniva.ee, так и в почтовом отделении.

Руководитель службы по связям с общественностью Omniva Маттиас Кыйв подтвердил, что они расторгли договор с 802 товариществами в Таллинне, где реклама помещалась на специальных подставках.

”Решение предварительно согласовано с Департаментом защиты прав потребителей и Департаментом конкуренции”, — сказал Кыйв и добавил, что жалоб на расторжение договора поступило мало. Также он отметил, что в 95% случаев, когда реклама помещается в оснащенный ”отказной” наклейкой почтовый ящик, речь идет о других развозчиках рекламы.