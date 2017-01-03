Впервые за более чем полвека автомобиль Volvo не стал самой продаваемой машиной в Швеции. Согласно данным автомобильной ассоциации страны, его место в рейтинге занял Volkswagen Golf.

Автомобили Volkswagen Golf выбрали 5,9% покупателей, в то время как доля продаж Volvo трех разных моделей составила 5,7%, передает Русская служба Би-би-си.

Последний раз подобное произошло в 1962 году, когда Volvo уступила первое место в рейтинге продаж автомобилю Volkswagen Beetle.

Несмотря на то, что Volvo теперь владеет китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, марка до сих пор считается легендарным шведским брендом. И сейчас почти каждая пятая машина в Швеции — это Volvo, доля автомобилей этой марки в стране составляет 21,5%, в то время как у Volkswagen — 15,7%.

По данным автомобильной ассоциации Швеции, 2016 год стал рекордным по продажам автомобилей, их число выросло на 8% по сравнению с предыдущим годом.