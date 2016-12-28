В ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до 63,02 рубля — этом минимальное значение с июля 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в среду, 28 декабря.

Единая европейская валюта подешевела на 37 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии. При этом курс доллара упал на восемь копеек до 60,59 рубля.

Рубль продолжает укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Эталонный сорт Brent стоит 56,32 доллара за баррель. Он вырос в цене на 0,41 процента.

30 ноября государства-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 32,5 миллиона. На такой шаг страны решили пойти впервые с 2008 года.

Кроме того, картель договорился с государствами вне ОПЕК о снижении производства. На этих новостях цена Brent впервые за полтора года превысила 57 долларов за баррель.