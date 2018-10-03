Впервые за долгие годы в Тапа изготовили новый локомотив

АО Operail представило сегодня в тапаском депо перестроенный локомотив C30-M, который стал первым локомотивом, изготовленным в Эстонии за последние более чем 86 лет.
Международное транспортно-логистическое предприятие Operail представило новый локомотив, изготовленный в сотрудничестве с чешским предприятием CZ Loko. C30-M предназначен для маневровых работ, но хорошо подходит и для грузовых перевозок. ”При модернизации локомотива изначально мы исходили из собственной потребности в маневровом шестиосном локомотиве, который так же хорошо подходил бы и для осуществления местных перевозок”, — сказал председатель правления AS Operail Рауль Тоомсалу.
Локомотив был построен в 2016-2017 годах в расположенном в Тапа депо. За строительством последовал тестовый период, и теперь С30-M готов как для повседневной эксплуатации в железнодорожной инфраструктуре Эстонии, так и для продажи на иностранные рынки.
”В сложившейся на сегодняшний день ситуации в экономике и транзите мы видим необходимость в создании большей дополнительной ценности помимо существующих услуг, а строительство локомотивов в нашем тапаском депо — это достаточно примечательное направление бизнеса, которое мы однозначно хотим развивать в ближайшем будущем”, — сказал руководитель Operail, добавив, что в данный момент проходят работы по модернизации еще двух локомотивов, а также в стадии подписания договор о производстве еще четырех локомотивов.
”Если до этого мы в основном были сконцентрированы на грузоперевозках, то в последний год мы активно развивали и другие направления бизнеса, в результате чего этот год мы планируем завершить с прибылью. Помимо грузоперевозок и аренды вагонов на наши экономические результаты оказывают сильное влияние ремонт и модернизация подвижного состава” — добавил Тоомсалу.
По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, она очень рада, что государственное предприятие Operail адаптировалось к изменившейся рыночной ситуации и нашло новые возможности для бизнеса как в области модернизации локомотивов, так и в сфере сдачи вагонов в аренду. ”Operail является важным работодателем в городе Тапа, и я надеюсь, что крещенный сегодня локомотив станет одним из многих себе подобных”, — добавила Симсон.
Последний локомотив в Эстонии был перестроен в 1940 году на машиностроительном заводе Франца Крулля. Позднее местные предприятия, конечно, строили из вагонов пассажирских поездов моторизованные вагоны, которые ездили из Таллинна в Тарту и Нарву, но в строительстве локомотивов была 86-летняя пауза. ”Мы очень гордимся работой нашего тапаского подразделения, и нам отрадно констатировать, что проделанную в Operail хорошую работу увидят и наши иностранные клиенты, так как нами уже подписан первый договор о сотрудничестве”, — сказал Тоомсалу. В Эстонии локомотив Operail используется для маневровых работ на различных станциях и для контейнерных перевозок между пограничными пунктами Мууга и Койдула.
На презентации локомотива прошла и торжественная церемония крещения локомотива. Новый локомотив получил достойное имя Адам — это дань уважения заведующему станцией Тапа Адаму Змиевскому, который работал на эстонской железной дороге в 1909-1918 годы. ”Мы чтим традиции, в соответствии с которыми принято давать имена новым локомотивам, и свой первый локомотив мы окрестили именем Адама в честь трудолюбивого и прилежного заведующего станцией Тапа”, — рассказал Тоомсалу о том, как локомотив получил свое имя.
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C30-M — это новый и безопасный модульный локомотив Operail, который значительно экологичнее предыдущих. Для сборки локомотива использовалась основная рама и ходовая часть локомотива C30-7Ai известного международного производителя General Electric, а также модули, спроектированные крупным европейским производителем CZ Loko. Локомотив сертифицирован в Европейском Союзе. Вес шестиосного локомотива составляет 138 тонн, его нагрузка на ось составляет 23 тонны, локомитив имеет электрическую трансмиссию переменного/постоянного тока. На локомотиве установлен дизельный двигатель Caterpillar 3512C HD мощностью 1550 кВт (2079 л.с.), а его максимальная скорость составляет 100 километров в час. В Эстонии максимальная разрешенная скорость для грузовых поездов составляет 80 километров в час.