Впервые за долгие годы в Тапа изготовили новый локомотив

Международное транспортно-логистическое предприятие Operail представило новый локомотив, изготовленный в сотрудничестве с чешским предприятием CZ Loko. C30-M предназначен для маневровых работ, но хорошо подходит и для грузовых перевозок. ”При модернизации локомотива изначально мы исходили из собственной потребности в маневровом шестиосном локомотиве, который так же хорошо подходил бы и для осуществления местных перевозок”, — сказал председатель правления AS Operail Рауль Тоомсалу.

Локомотив был построен в 2016-2017 годах в расположенном в Тапа депо. За строительством последовал тестовый период, и теперь С30-M готов как для повседневной эксплуатации в железнодорожной инфраструктуре Эстонии, так и для продажи на иностранные рынки.

”В сложившейся на сегодняшний день ситуации в экономике и транзите мы видим необходимость в создании большей дополнительной ценности помимо существующих услуг, а строительство локомотивов в нашем тапаском депо — это достаточно примечательное направление бизнеса, которое мы однозначно хотим развивать в ближайшем будущем”, — сказал руководитель Operail, добавив, что в данный момент проходят работы по модернизации еще двух локомотивов, а также в стадии подписания договор о производстве еще четырех локомотивов.

”Если до этого мы в основном были сконцентрированы на грузоперевозках, то в последний год мы активно развивали и другие направления бизнеса, в результате чего этот год мы планируем завершить с прибылью. Помимо грузоперевозок и аренды вагонов на наши экономические результаты оказывают сильное влияние ремонт и модернизация подвижного состава” — добавил Тоомсалу.