Впервые в истории: гражданин России пытался ограбить банк на Шпицбергене

"Направили соответствующий запрос в местные правоохранительные органы. Фамилию и имя задержанного пока установить не удалось", — говорится в сообщении на аккаунте генконсульства РФ на Шпицбергене в Facebook.

Ранее сайт губернатора архипелага Шпицберген сообщил, что утром 21 декабря 29-летний гражданин России проник в здание банка Sparebank 1 в Лонгиербюене и похитил 70 тыс. норвежских крон (около 550 тысяч рублей). В тот же день подозреваемый был задержан и доставлен в норвежский город Тромсё. Ограбленный банк — единственный на Шпицбергене, и в истории острова ограбления банка еще не было.

При ограблении отделения банка он использовал винтовку, которую легально арендовал в городе. Мужчине удалось скрыться с добычей, однако вскоре его задержала полиция, он арестован на четыре недели. Ему вменяется также нарушение закона об оружии.

Лонгйир (Лонгиербюен) находится на острове Западный Шпицберген на расстоянии 1050 километров от Северного полюса. Там живут около двух тысяч человек, причем большинство из них знакомы друг с другом.