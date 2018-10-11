11.10.2018, 19:20

Впервые в Эстонии: нерадивого маклера лишили свидетельства о квалификации. За что?

 (5)
rus.delfi.ee
EST 1
Впервые в Эстонии: нерадивого маклера лишили свидетельства о квалификации. За что?
Foto: Scanpix, Panther Media

В сентябре этого года, впервые в истории страны, Эстонская палата маклеров по недвижимости (EKMK) лишила маклера свидетельства о квалификации.

Маклер Кай Кёэп был в сентябре лишен свидетельства о квалификации. В отношении Кёэпа от клиентов поступило множество заявлений, касающихся его неэтичного поведения и трудовых нарушений.

Заявления рассмотрел действующий при палате маклеров суд чести, который постановил признать свидетельство о квалификации Кёэпа недействительным. Комиссия единогласно приняла данное решение в связи с неоднократными нарушениями при оказании им услуг.

Председатель правления EKMK Ардо Лепп в своем комментарии к ситуации заявил, что Кай Кёэп нанес урон имиджу квалифицированных маклеров, нарушил профессиональные стандарты и не придерживался профессиональной этики и кодекса палаты.

"Было много нарушений, но они в основном были связаны с неподобающим использованием денег клиентов. Было ли это сознательным мошенничеством или профессиональной небрежностью, EKMK решать не вправе", — добавил Лепп. Лишение профессионального маклера свидетельства о квалификации — наивысшая мера наказания, которую вправе вынести суд чести палаты маклеров.

Несмотря на это, Кай Кёэп продолжает предлагать свои маклерские услуги. EKMK отмечает, что если у его клиентов возникнут вопросы или претензии в связи с его деятельностью, то с ними можно свободно обратиться в палату маклеров.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Хулиганы-малолетки 15 лет спустя: кто бизнесмен, кто пастор, но большинство — преступники

11.10.2018
Ученики спецшкол. Что с ними происходит через год, пять, десять лет? Удалось ли им устроиться в жизни? Сколько человек оказалось в тюрьме, сколько — подсели на иглу? Издание Eesti Päevaleht попыталось ответить на эти вопросы.
Подробнее



ВИДЕО: "Это смешно", "не неси чушь" и "это бред". Юрген Лиги — об отмывании денег в Danske Bank

11.10.2018
Для Юргена Лиги, который сегодня давал объяснения относительно своей ответственности в скандале с отмыванием денег в банке Danske перед правовой комиссией Рийгикогу, уже в начале заседания все пошло не так, поскольку он на десять минут опоздал на свой "допрос", объяснив это тем, что поменяли кабинет.
Подробнее

Путин: Россия готова к взаимодействию с Эстонией на основе учета интересов друг друга

11.10.2018
РФ готова к конструктивному взаимодействию с Эстонией и исходит из того, что права русскоязычного населения там будут соблюдаться. Об заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к послу страны Маргусу Лайдре, на церемонии вручения верительных грамот.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
104,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
90,30 €

ФОТО: Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, которые подозреваются в краже

11.10.2018
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности двух мужчин. Мужчины подозреваются в том, что 5 октября примерно в 11.30 они украли из одного предприятия в Нарве на Таллиннском шоссе более 1300 евро.
Подробнее

Эксперт поведал, как повернуть текущую в Латвию реку алкоакцизов вспять

11.10.2018
Консультационная фирма KPMG по заказу Союза налогоплательщиков провела анализ, результаты которого показывают, что приграничную торговлю алкоголем можно развернуть вспять и вернуть 100 миллионов евро в бюджет Эстонии. Для этого надо к 2020 году понизить размер акциза на пиво и крепкий алкоголь.
Подробнее

ФОТО: Экодеревня главы Eesti Energia изрядно обветшала, несмотря на миллионные госдотации

11.10.2018
Saaremaa Ökoküla Aktsiaselts и дочерняя фирма в течении нескольких лет получила около 1,8 миллиона различных госдотаций. Несмотря на это, здания фермы выглядят, мягко говоря, несовременно.
Подробнее

Жертвами предлагающих исцеление мошенниц стали уже две пожилые жительницы Ида-Вирумаа

11.10.2018
Идаская префектура полиции предостерегает от мошенничества, жертвами которого уже стали две пожилые жительницы Ида-Вирумаа. В обоих случаях жертвам предлагалась помощь в избавлении от болезней, после чего женщины обнаруживали пропажу крупных сумм денег.
Подробнее