Впервые в Эстонии: нерадивого маклера лишили свидетельства о квалификации. За что?

Маклер Кай Кёэп был в сентябре лишен свидетельства о квалификации. В отношении Кёэпа от клиентов поступило множество заявлений, касающихся его неэтичного поведения и трудовых нарушений.

Заявления рассмотрел действующий при палате маклеров суд чести, который постановил признать свидетельство о квалификации Кёэпа недействительным. Комиссия единогласно приняла данное решение в связи с неоднократными нарушениями при оказании им услуг.

Председатель правления EKMK Ардо Лепп в своем комментарии к ситуации заявил, что Кай Кёэп нанес урон имиджу квалифицированных маклеров, нарушил профессиональные стандарты и не придерживался профессиональной этики и кодекса палаты.

"Было много нарушений, но они в основном были связаны с неподобающим использованием денег клиентов. Было ли это сознательным мошенничеством или профессиональной небрежностью, EKMK решать не вправе", — добавил Лепп. Лишение профессионального маклера свидетельства о квалификации — наивысшая мера наказания, которую вправе вынести суд чести палаты маклеров.

Несмотря на это, Кай Кёэп продолжает предлагать свои маклерские услуги. EKMK отмечает, что если у его клиентов возникнут вопросы или претензии в связи с его деятельностью, то с ними можно свободно обратиться в палату маклеров.