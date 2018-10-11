Впервые в Эстонии: нерадивого маклера лишили свидетельства о квалификации. За что?(5)
В сентябре этого года, впервые в истории страны, Эстонская палата маклеров по недвижимости (EKMK) лишила маклера свидетельства о квалификации.
В сентябре этого года, впервые в истории страны, Эстонская палата маклеров по недвижимости (EKMK) лишила маклера свидетельства о квалификации.
Маклер Кай Кёэп был в сентябре лишен свидетельства о квалификации. В отношении Кёэпа от клиентов поступило множество заявлений, касающихся его неэтичного поведения и трудовых нарушений.
Заявления рассмотрел действующий при палате маклеров суд чести, который постановил признать свидетельство о квалификации Кёэпа недействительным. Комиссия единогласно приняла данное решение в связи с неоднократными нарушениями при оказании им услуг.
Председатель правления EKMK Ардо Лепп в своем комментарии к ситуации заявил, что Кай Кёэп нанес урон имиджу квалифицированных маклеров, нарушил профессиональные стандарты и не придерживался профессиональной этики и кодекса палаты.
"Было много нарушений, но они в основном были связаны с неподобающим использованием денег клиентов. Было ли это сознательным мошенничеством или профессиональной небрежностью, EKMK решать не вправе", — добавил Лепп. Лишение профессионального маклера свидетельства о квалификации — наивысшая мера наказания, которую вправе вынести суд чести палаты маклеров.
Несмотря на это, Кай Кёэп продолжает предлагать свои маклерские услуги. EKMK отмечает, что если у его клиентов возникнут вопросы или претензии в связи с его деятельностью, то с ними можно свободно обратиться в палату маклеров.
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