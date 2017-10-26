Впервые правовой акт ЕС был заверен цифровой подписью

В Европейском парламенте в Страсбурге специальный представитель Эстонии при институтах ЕС Матти Маазикас и президент Европарламента Антонио Таяни подписали в электронном виде постановление ”О безопасности поставок газа”. Речь идет о первом правовом акте ЕС, подписанном в электронном виде — до сих пор все правовые акты ЕС подписывались на бумаге, говорится в пресс-релизе.

Церемония подписания является первым общественным шагом на уровне ЕС в процессе ввода в обиход электронного подписания, который демонстрирует хорошее сотрудничество учреждений ЕС при реализации цифровой революции и, одновременно, при внедрении эффективных и безопасных цифровых решений в публичном секторе.

Также сегодняшнее электронное подписание демонстрирует твердое желание ЕС внедрить постановление eIDAS, действующее во всем ЕС, которое обеспечит создание предсказуемой правовой среды, где предприятия, граждане и государственные учреждения могли бы безопасно и слаженно общаться в электронной форме.

”Я рад, что сегодня мы можем подписать такой важный нормативный акт в электронном виде. Эстония является одним из лидеров в процессе оцифровки. Мы должны использовать председательство Эстонии в Совете ЕС как возможность для продвижения цифровых решений. В мае этого года Европейский парламент в своем опубликованном докладе об электронном правительстве попросил учреждения ЕС подать пример использования электронного правительства — на сегодняшний день своей цифровой подписью мы делаем именно это. Эта подпись — яркий пример того, как цифровые решения могут работать на практике”, — сказал президент Европарламента Антонио Таяни.

”Я убежден, что так мы скоро будем подписывать все наши законодательные акты — просто потому, что это логично. Электронные подписи помогают экономить бумагу, время и деньги”, — сказал Матти Маазикас о подписании правовых актов ЕС на сегодняшней церемонии.

Председательство Эстонии в Совете ЕС, генеральный секретариат Совета ЕС и Европейский парламент совместно подготовили пилотное решение для электронного подписания законодательного акта. Европарламент и генеральный секретариат Совета продолжат развивать этот процесс. В Европе электронная подпись при ведении бизнеса, осуществлении процедур или выражении обязательств имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись.