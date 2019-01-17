Впервые на приз ”Дело экспорта года” предприятия могут выдвигать самих себя

По словам члена правления KredEx Krediidikindlustus Марико Рукхольм, объявление конкурса в этом году стало особенным, поскольку, в отличие от предыдущих лет, предприятия могут номинировать сами себя, а также свою роль в определении лучших сыграет и народное голосование. Заявить кандидатов на конкурс экспортных достижений можно до 4 февраля, победители будут объявлены KredEx Krediidikindlustus 13 февраля.

”Вручением приза ”Дело экспорта года” мы хотим обратить внимание на успешные эстонские предприятия — экспортируя, они не только вносят важный вклад в нашу экономику, но также являются большими примерами для всех остальных. Так мы сможем показать те компании, у которых, например, выросли объемы экспорта, были заключены внушительные договоры с зарубежными партнерами или же они стали успешными на внешних рынках, принеся на них эстонские товары и услуги”, — пояснила Рукхольм.