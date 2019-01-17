Впервые на приз ”Дело экспорта года” предприятия могут выдвигать самих себя

На проводимый в этом году в пятый раз конкурс ”Дело экспорта года” ожидаются в качестве кандидатов предприятия Эстонии, которые в 2018 году смогли показать особые достижения в сфере экспорта — будь то солидный договор сотрудничества, охват новых зарубежных рынков или же заметный рост экспортных объемов.
По словам члена правления KredEx Krediidikindlustus Марико Рукхольм, объявление конкурса в этом году стало особенным, поскольку, в отличие от предыдущих лет, предприятия могут номинировать сами себя, а также свою роль в определении лучших сыграет и народное голосование. Заявить кандидатов на конкурс экспортных достижений можно до 4 февраля, победители будут объявлены KredEx Krediidikindlustus 13 февраля.
”Вручением приза ”Дело экспорта года” мы хотим обратить внимание на успешные эстонские предприятия — экспортируя, они не только вносят важный вклад в нашу экономику, но также являются большими примерами для всех остальных. Так мы сможем показать те компании, у которых, например, выросли объемы экспорта, были заключены внушительные договоры с зарубежными партнерами или же они стали успешными на внешних рынках, принеся на них эстонские товары и услуги”, — пояснила Рукхольм.
Определять экспортное дело года в рамках этого конкурса, который объявлен государственным страховым обществом, будет жюри, состоящее из многих специалистов по экспорту — среди них как руководитель KredEx Krediidikindlustus Эрки Аамер, так и Юри Тааль — член правления предприятия Baltic Workboats, которое стало победителем конкурса ”Дело экспорта года 2017”, а также: руководитель сферы международной торговли Фонда развития предпринимательства Элар Оллик, руководитель отдела услуг Эстонской Торгово-Промышленной Палаты Пирет Потисепп и председатель совета эстонского национального комитета Международной торговой палаты (ICC) Тийт Таммемяги. Помимо экспертов свой голос даст и народное жюри, выбор которого также будет отмечен в итогах конкурса.
Достижения в области экспорта можно выдвигать на конкурс до 4 февраля на странице KredEx Krediidikindlustus.
KredEx Krediidikindlustus, предлагающее решения для заземления рисков эстонским предприятиям, стремящимся на внешние рынки, вручает приз за экспортные достижения уже с 2014 года. В прошлые годы этот приз получили: Baltic Workboats, Harju Elekter, эстонские производители деревянных домов и E-Piim.