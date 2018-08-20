20.08.2018, 11:07

Впечатляющее сравнение: насколько с момента восстановления независимости Эстонии выросли цены, зарплаты и пенсии?

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rus.delfi.ee
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Впечатляющее сравнение: насколько с момента восстановления независимости Эстонии выросли цены, зарплаты и пенсии?
Foto: Tiit Veermäe, Rahvusarhiiv

В годовщину восстановления независимости Эстонии любопытно посмотреть, насколько за этот период поднялись цены, зарплаты и пенсии.

Обратим внимание на доходы жителей Эстонии в 1991-1992 годах, которые с высоты сегодняшнего дня выглядят невероятно маленькими.

Доходы

Возьмем, например, среднюю брутто-зарплату, которая в 1991 году составляла 711 рублей 10 копеек, что в переводе на евро — 4 евро 54 цента. В 1992 году зарплаты резко выросли и средняя достигла уровня 16 евро 41 цент. По данным Департамента статистики, в марте этого года брутто-зарплата в Эстонии равняется 1295 евро, то есть с 1991 года она выросла 284 раза, а по сравнению с 1992-м — в 78 раз.

Точной информации о средней пенсии в 1991-м найти не удалось, но в 1992-м в переводе на евро она равнялась 9 евро 50 центам. В первом квартале 2018 года средняя пенсия составляла 387,30 евро — с 1992-го она выросла в 40 раз.

Стоимость продуктов

Сравнив доходы, обратим внимание на расходы. Что произошло с ценами на продукты?

Для начала надо сказать, что качество продуктов в 1991 и 2018 году во многих случаях очень сильно отличается. Например, что называлось в то время свининой? Поэтому мы взяли для сравнения однозначно понимаемые продукты.

Хлеб в 1991 году, согласно тогдашним исследованиям семейного бюджета, стоил 97 копеек за килограмм, а в августе этого года самый дешевый хлеб, по данным исследованиям потребительской корзины, продается по 83 цента за килограмм, то есть он подорожал в 133 раза.

Булка, стоившая 1 рубль 56 копеек за килограмм, сейчас продается по цене 1 евро 3 цента — стоимость выросла в 102 раза.

Картофель в 1991-м продавался по 1 рублю 74 копейки за кило, а сегодня стоит самое малое — 29 центов. Цена выросла в 25 раз.

Килограмм масла в 1991 году оценивался в 16 рублей 9 копеек, а сегодня — в 8 евро 75 центов. Стоимость повысилась в 84 раза.

В период летних заготовок традиционно высока цена на сахар, стоящий в этом августе 39 центов за кило, а в 1991 году он продавался по 6 рублей 53 копейки. Сахар подорожал всего в 8 раз.

Tallinn Hockey weekend
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