06.06.2018, 12:13

Возврат потраченных в России денег: систему tax free будут внедрять по всей РФ

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Интерфакс
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Tax Free kaubandus Narvas
Tax FreeFoto: Rauno Volmar

Система tax free распространится по всей России после завершения пилотного проекта, то есть с 2019 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы запустили в пилотном режиме в 12 городах систему tax free, после ее обкатки с 2019 года мы планируем распространять ее на всю страну", — сказал он в ходе выступления на "Неделе российского ритейла" в среду.

В апреле стало известно, что московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" открыли офисы tax free для оформления возврата НДС для иностранных граждан.

Первые чеки по системе tax free в тестовом режиме начали оформляться с 10 апреля. С этой даты иностранные граждане могут возвращать НДС с покупок в магазинах, участвующих в проекте, в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи (всего — 15 мест).

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На втором этапе в пилотный проект были включены города-организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это еще восемь городов: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

Право вернуть НДС получили граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения tax free нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установило правительство. В перечень вошли один автомобильный пункт пропуска в Калининградской области, шесть воздушных пунктов пропуска (три аэропорта в Москве, по одному в Петербурге, Сочи, Владивостоке) и один морской пункт пропуска (Владивосток).

Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).

На данный момент на российском рынке работают четыре оператора tax free: два международных (Global Blue, Tax Free Premier) и два российских ("Хайскай Финсервис" и "Национальный оператор Такс Фри").

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