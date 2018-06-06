Возврат потраченных в России денег: систему tax free будут внедрять по всей РФ

Система tax free распространится по всей России после завершения пилотного проекта, то есть с 2019 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы запустили в пилотном режиме в 12 городах систему tax free, после ее обкатки с 2019 года мы планируем распространять ее на всю страну", — сказал он в ходе выступления на "Неделе российского ритейла" в среду.

В апреле стало известно, что московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" открыли офисы tax free для оформления возврата НДС для иностранных граждан.

Первые чеки по системе tax free в тестовом режиме начали оформляться с 10 апреля. С этой даты иностранные граждане могут возвращать НДС с покупок в магазинах, участвующих в проекте, в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи (всего — 15 мест).