Возврат подоходного налога уменьшится из-за изменений в системе его расчета

Изменения в порядке расчета не облагаемого налогом дохода приведут к тому, что возвращаемая многим налогоплательщикам сумма переплаченного подоходного налога в этом году окажется меньше, чем в прошлые годы.

Наибольшее изменение связано с четырехкратным уменьшением максимального размера возвращаемых процентов по жилищным кредитам и отменой совместной налоговой декларации супругов, пишет в пятницу, 9 февраля, портал ERR Uudised.

Если в прошлом году подоходный налог возвращали с уплаченных процентов по жилищному кредиту в размере до 1200 евро, то в этом году налог вернут максимум с 300 евро. При ставке подоходного налога 20% это означает, что в прошлом году плательщики жилищных кредитов могли получить обратно до 240 евро, а в этом году — не более 60.

Второе существенное изменение касается семей, в которых супруги подавали совместные декларации, поскольку с этого года такой возможности больше нет. Соответственно, если за детские тренировки и кружки платил только один родитель, то чтобы не проиграть в возвращаемой сумме, часть уплаченных сумм или процентов по жилищному кредиту нужно перевести на второго супруга.

Для уменьшения размера потери налоговый орган рекомендует сначала подать декларацию тому из супругов, у которого доходы меньше или который имеет право на большее число налоговых льгот.