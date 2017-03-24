Возвращение легенды: стало известно, когда в Эстонии поступит в продажу обновленный Nokia 3310

В феврале на выставке мобильной индустрии в Барселоне представители Nokia сообщили о возвращении культового телефона 3310. По сведениям официального провайдера, телефон должен поступить в продажу в Эстонии уже во второй половине мая, правда, пока в ограниченном количестве.

По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, известие о возвращении Nokia 3310 вызвало оживление среди клиентов. ”На телефонах Nokia выросло несколько поколений, и реинкарнация легендарного флагмана вызывает у многих ностальгические воспоминания. Тем более что в последний год устройства Nokia были редкими гостями на эстонском рынке”, — отметил Сеэма.

”Вполне возможно, что с учетом повышенного интереса клиентов и ограниченного количества телефонов в первой партии мы не сможем в мае удовлетворить весь спрос”, — предположил Сеэма и тут же добавил, что следующая крупная партии Nokia 3310 поступит уже в июне.

Главными аргументами в пользу нового Nokia 3310, по мнению директора по продажам и маркетингу Tele2, являются выносливый аккумулятор и старая добрая игра ”Змейка”.

”Телефон выдерживает в разговорном режиме свыше 22 часов и оснащен 2-мегапиксельной камерой. Позаботились и об интернет-зависимых, которые с помощью 3310 могут зайти в Сеть”. У этого ретро-телефона есть все основания стать новым хитом. Не исключено, что многие захотят им пользоваться параллельно с престижным смартфоном, чтобы быть в тренде, а кто-то вообще откажется от умного телефона и перейдет на кнопочную модель.

Согласно статистике, доля смартфонов в общем объеме розничных телефонных продаж в Эстонии в прошлом году составила 82%. Тем временем объем реализации кнопочных моделей неуклонно снижается. ”Так что пока еще трудно прогнозировать, удастся ли новому Nokia 3310 переломить эту тенденцию, — сказал Сеэма.