Возвращение легенды состоялось: жители Эстонии за считанные часы смели Nokia 3310 с прилавков

Сегодня утром Tele2 сообщила о поступлении в продажу телефонов Nokia 3310 и Nokia 3.

Оба телефона были доступны и в интернет-магазине Elisa. Всего через несколько часов после выхода пресс-релиза ностальгический Nokia 3310 был раскуплен.

Руководитель службы по связям с общественностью Tele2 Лийна Лийв сказала, что продажи стартовали сегодня около девяти часов утра, и запасы закончились всего за пару часов.

Стоил аппарат 59 евро.

”Принимая во внимание ограниченный объем партии и повышенный интерес к обеим моделям, можно предположить, что телефонов на всех желающих не хватит”, — предупредил еще утром директор по продажам и маркетингу Tele2 Кристьян Сеэма и добавил, что сроки будущих поставок пока остаются открытыми.