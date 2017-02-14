Возвращение легенды: ожидается выпуск обновленной версии Nokia 3310

Финская компания HDM Global планирует выпустить новую версию ”неубиваемого” телефона Nokia 3310. Современная версия культового телефона будет стоить 59 евро (около 3,6 тысяч рублей). Информация об этом появилась на портале VentureBeat, пишет 360tv.ru.

О переиздании популярной модели 3310 пока не известно ничего: ни внешний вид, ни характеристики не раскрываются. Презентация телефона состоится на Mobile World Congress в Барселоне 26 февраля.

Всего HDM Global, которая владеет правами на производство устройств под брендом Nokia, готовит к выпуску четыре новые модели. Оставшиеся три — Nokia 3, 5 и 6. Шестая модель имеет 5,5-дюймовый Full HD-дисплей, процессор Snapdragon 430, 4 Гб оперативной памяти и 16-мегапиксельную основную камеру. Смартфоны Nokia 3 и Nokia 5 на платформе Android будут проще и дешевле.

Телефон Nokia 3310 вышел на рынок в конце 2000 года и приобрел большую популярность за счет прочного корпуса, надежности и большого заряда батареи.