Возобновляемые источники обеспечили немцам 40 процентов электроэнергии в 2018 году

Более 40 процентов электроэнергии в Германии в 2018 году выработано из альтернативных источников. Годом ранее этот показатель составил 38 процентов, а десять лет назад — лишь 16 процентов. Ветряные, солнечные и гидроэлектростанции, а также электростанции на биомассе на территории ФРГ суммарно выработали почти 220 миллиардов кВт/ч за прошедший год.

Об этом сообщил в четверг, 3 января, Институт солнечно-энергетических систем общества Фраунгофера ISE Frauenhofer. Благодаря необычайно продолжительному лету с большим количеством солнечных дней в сети поступило на 4,3 процента больше эко-электричества, чем в 2017 году. В частности, выработка солнечной энергии возросла на 16 процентов.

В то же время газ и каменный уголь как энергоносители использовались значительно меньше. А вот бурый уголь продолжает играть важную роль — из него в 2018 году была выработана почти четверть всей электроэнергии в Германии. Этот показатель за последние годы практически не изменился. Бурый уголь — единственный энергоноситель, которым Германия обеспечивает себя сама, более того, является мировым рекордсменом по его добыче.