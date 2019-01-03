Возобновляемые источники обеспечили немцам 40 процентов электроэнергии в 2018 году
Благодаря солнечному лету 2018 года Германия установила рекорд по выработке электроэнергии из возобновляемых источников.
Благодаря солнечному лету 2018 года Германия установила рекорд по выработке электроэнергии из возобновляемых источников.
Более 40 процентов электроэнергии в Германии в 2018 году выработано из альтернативных источников. Годом ранее этот показатель составил 38 процентов, а десять лет назад — лишь 16 процентов. Ветряные, солнечные и гидроэлектростанции, а также электростанции на биомассе на территории ФРГ суммарно выработали почти 220 миллиардов кВт/ч за прошедший год.
Об этом сообщил в четверг, 3 января, Институт солнечно-энергетических систем общества Фраунгофера ISE Frauenhofer. Благодаря необычайно продолжительному лету с большим количеством солнечных дней в сети поступило на 4,3 процента больше эко-электричества, чем в 2017 году. В частности, выработка солнечной энергии возросла на 16 процентов.
В то же время газ и каменный уголь как энергоносители использовались значительно меньше. А вот бурый уголь продолжает играть важную роль — из него в 2018 году была выработана почти четверть всей электроэнергии в Германии. Этот показатель за последние годы практически не изменился. Бурый уголь — единственный энергоноситель, которым Германия обеспечивает себя сама, более того, является мировым рекордсменом по его добыче.
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