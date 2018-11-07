07.11.2018, 19:51

Возмущенный неожиданным подорожанием электричества потребитель: зачем тогда эти договоры, если их не соблюдают?

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Кристьян Атс Мяги
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
EST
Energiaimüük
Foto: Priit Simson

Повышение цены на электричество настигло потребителя неожиданно, но по словам представителя Alexela Energia, у этого есть свои причины.

"Нигде не было речи о том, что Alexela Elekter с 1 октября повысила в одностороннем порядке, не оповестив клиентов, фиксированную цену пакетов на электричество на 38%. Повысила, вне зависимости от срока действия договора. Я проверил и у друзей, у которых договор с Alexela. Точно такая же история. Возникает вопрос, зачем тогда эти срочные договоры, если их не соблюдают?" — спрашивает читатель.

Читатель также прислал свои счета за сентябрь и октябрь, где было видно, что в октябре электричество днем стоило 5.808 центов/кВтч, ночью — 4.908 центов/кВтч, а в сентябре 4.242 центов/кВтч и 3.492 центов/кВтч. На счетах написано, что речь идет о фиксированных ценах.

Руководитель по маркетингу и коммуникации Alexela Кадри Амбос приносит извинения за неудобства и признает, что повышение цены действительно имело место, но договоры на электричество все-таки бессрочные.

"Об изменении цены мы оповестили клиентов на счете, и также возможность возникновения такой ситуации описана в типовых условиях", — сказала она.

"Учитывая то, что в экономической среде в общем или на рынке электроэнергии в частности на протяжении ценового периода могут произойти имеющие значительное влияние события, которые продавец электричества при заключении договора на электричество и согласовании цены на ценовой период не может предусмотреть или повлиять на них, продавец электричества для защиты обеих сторон предусмотрел в типовых условиях предприятия пункт 2.4, по которому имеют право в экстренном порядке изменить цену и на протяжении ценового периода".

"Здесь важно отметить, что изменение может быть как снижением цены, так и повышением цены. Если, например, закупочная цена электричества значительно упадет, то во всех отношениях согласуется с интересами потребителя то, чтобы продавец на протяжении ценового периода снизил цену на электричество и для заключившего соглашение по более высокой цене потребителя. Точно так же, если закупочная цена на электричество повышается, то продавец имеет право изменить договор и скорректировать цену в сторону повышения. А потребителю предоставлено право в случае несогласия с изменением прекратить договор", — описала Амбос.

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