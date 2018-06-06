06.06.2018, 07:00

Возмущенный клиент: почему EuroPark утверждает, что город не разрешает заасфальтировать их парковки?

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rus.delfi.ee
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Foto: Lugeja pilt

По утверждению клиента EuroPark, парковочная фирма не асфальтирует парковки по той причине, что город этого не разрешает. Город опровергает это, а Europark в свою очередь то, что временные парковки вообще принадлежат им.

Клиент EuroPark Яанус (имя изменено — прим. ред.) говорит Delfi Kasulik, что представители парковки недавно проводили на улице опрос удовлетворенности. Как клиент, он считает, что услуга необходима, но ее качество должно быть заметно выше.

"Это очень неприятно, какая грязь попадает с этих парковок на улицы. Парковок с гравийным покрытием так много. В сухое время с них летит пыль, в мокрое — от них пачкаются улицы, пешеходы и ездящие по парковкам автомобили. Когда сильные осадки, видно, как струи грязи текут на улицу", — говорит Delfi Яанус.

Когда Яанус высказывал свои мысли опрашивавшим, он среди прочего спросил, почему эти парковки не заасфальтируют. "На это сказали, что город не разрешает положить твердое покрытие", — передает Яанус сказанное представителями EuroPark.

По словам пресс-секретаря Таллиннской горуправы Тоомаса Пирна, позиция города прямо противоположная. "Таллиннский департамент транспорта годами объяснял операторам парковок, что покрытие парковочных площадок должно быть хорошее, чтобы автомобили не тащили грязь с парковок на проезжую часть", — сообщает Пирн.

Большинство таких парковок — временные, это значит, участки используют до начала строительства на них. Закон такое временное использование не запрещает. "Проблема скорее в том, что застройщик не хочет инвестировать во временное и краткосрочное использование площадки в качестве парковки. Закон о дорожном движении говорит, что землевладелец организует движение на своей земле сам. Таким образом, город не может регулировать парковку на частной земле, и для установления норм для частной парковки отсутствует законное основание", — поясняет Пирн.

Согласно объяснению руководителя EuroPark Кароля Кованена, EuroPark не является владельцем ни одной временной или постоянной парковочной площадки. "EuroPark — оператор, который оказывает услугу, с одной стороны, землевладельцу и, с другой стороны, паркующимся клиентам", — поясняет Кованен.

Для того, чтобы одна временная парковка получила твердое покрытие, решение должен принять землевладелец, а не EuroPark как оператор.

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