Возмущенный клиент: почему EuroPark утверждает, что город не разрешает заасфальтировать их парковки?

По утверждению клиента EuroPark, парковочная фирма не асфальтирует парковки по той причине, что город этого не разрешает. Город опровергает это, а Europark в свою очередь то, что временные парковки вообще принадлежат им.

Клиент EuroPark Яанус (имя изменено — прим. ред.) говорит Delfi Kasulik, что представители парковки недавно проводили на улице опрос удовлетворенности. Как клиент, он считает, что услуга необходима, но ее качество должно быть заметно выше.

"Это очень неприятно, какая грязь попадает с этих парковок на улицы. Парковок с гравийным покрытием так много. В сухое время с них летит пыль, в мокрое — от них пачкаются улицы, пешеходы и ездящие по парковкам автомобили. Когда сильные осадки, видно, как струи грязи текут на улицу", — говорит Delfi Яанус.

Когда Яанус высказывал свои мысли опрашивавшим, он среди прочего спросил, почему эти парковки не заасфальтируют. "На это сказали, что город не разрешает положить твердое покрытие", — передает Яанус сказанное представителями EuroPark.

По словам пресс-секретаря Таллиннской горуправы Тоомаса Пирна, позиция города прямо противоположная. "Таллиннский департамент транспорта годами объяснял операторам парковок, что покрытие парковочных площадок должно быть хорошее, чтобы автомобили не тащили грязь с парковок на проезжую часть", — сообщает Пирн.