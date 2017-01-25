Возмущенный клиент: персонал магазина Zara не знает эстонского!

К Delfi Kasulik обратился читатель, который пожаловался, что в последнее время в магазинах Zara сотрудники будто бы не могут ни слова сказать по-эстонски. По заверениям представителей магазина, знание государственного языка по-прежнему обязательно для их сотрудников.

Читатель рассказывает, что все началось с того, как в магазине Zara в столичном торговом центре Viru он краем уха услышал, как персонал магазина общается между собой на английском языке. Тогда он не придал этому особого значения, но потом произошел случай в магазине Zara в центре Ülemiste, когда он спросил у сотрудницы магазина наличие брюк прямого покроя.

”Консультант, девушка примерно 20 лет, ответила, что не понимает. Я сначала подумал, что продавец не ориентируется в мире моды и не понимает, что я имею ввиду под прямым покроем”, — пишет читатель. Он объяснил девушке, что ему нужны не зауженные брюки, а обычные, на что последовал тот же ответ: ”Не понимаю”.

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Затем девушка привела из соседнего, женского отдела другую сотрудницу. Мужчина повторил свой вопрос, после чего вторая работница перевела его первой на русский язык. Та ответила ей что-то на русском, и вторая сотрудница перевела ответ клиенту на эстонский.

Мужчина посчитал, что в эстонском магазине подобная ситуация просто абсурдна, и, придя домой, решил связаться с магазином и пожаловаться руководителю. Отрыв домашнюю страницу Zara, он был крайне неприятно удивлен, когда увидел, что служба поддержки клиентов магазина отвечает только на английском и русском языках.

”Так как это испанская фирма, то их понятие об Эстонии, видимо, основывается на том, что это какой-то отколовшийся от России регион, где живут русские, и маленькая кучка вымирающих аборигенов время от времени практикует традиции своих древних предков, как танцы вокруг костра и жертвоприношения коз богам для повышения урожая”, — пишет оскорбленный мужчина и вопрошает, почему фирма берет на работу продавцов без знания государственного языка.

Delfi попросил литовское предприятие Apranga, которое управляет магазинами Zara в Эстонии, прокомментировать обвинения со стороны читателя.

Пресс-секретарь Apranga Милда Янускевичене ответила, что предприятие прекрасно понимает, что государственным языком Эстонии является эстонский: "Сотрудники всех наших магазинов могут говорить на эстонском языке. Мы высоко ценим знание иностранных языков, но владение государственным языком — обязательное требование в наших магазинах”.

Что касается службы поддержки клиентов, говорящей лишь на английском и русском языках, то пресс-секретарь подчеркнула, что это международная сеть магазинов.

"Приносим извинения, но на данный момент служба поддержки клиентов интернет-магазина Zara доступна только на английском и русском языках. Все покупки в интернет-магазине являются центральными, что означает, что информация о покупках и отправке тоже централизована. Мы понимаем, что клиенты хотели бы получить информацию на своем родном языке, но к сожалению, на данный момент это невозможно”, — объяснила она.