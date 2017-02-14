Возмущенный читатель: Таллинн что, перестал мыть автобусы?

В редакцию обратился читатель, который заметил, что таллиннские автобусы снаружи выглядят очень грязными.

”Что, занимающаяся городскими автобусами фирма Tallinna Linnatranspordi AS совсем перестала мыть общественный транспорт? Точно такие же автобусы MAN ездят по улицам Стокгольма, погода в котором сейчас такая же, как у нас. Но там я почему-то не видел, чтобы автобусы были покрыты слоем грязи”, — написал он.



По словам руководителя по связям с общественностью Tallinna Linnatranspordi AS Урмаса Тооминга, речь, к сожалению, идет о неизбежной ситуации.

”Каждую весну повторяется ситуация, когда ночью стоят морозы, а днем все тает и местами идет мокрый снег, дождь и снег. В связи с этим дороги города постоянно мокрые и грязные. Это означает, что даже находящийся на линии недолгое время автобус неизбежно становится снаружи грязным”, — пояснил он.

По его словам, в часы пик по городу ездят 360 автобусов. ”При всем желании у нас нет возможности мыть их каждый день, несмотря на то, что там тоже не нравятся грязные автобусы. У наших моек сейчас и так очень большая нагрузка”, — добавил он.