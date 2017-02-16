Возмущенные покупатели: почему полки в Prisma постоянно пустые?

В редакцию поступило несколько писем от обеспокоенных читателей с просьбой выяснить, почему сеть магазинов Prisma постоянно испытывает проблемы с заполнением прилавков товарами. Один их них прислал и фотографии.

”Уже с конца прошлого года у них что-то не то с поставками товара. Вне зависимости от времени посещения магазина тебя встретит большое количество пустых полок. И это со многими группами товаров. Во вторник та же (уже ставшая привычной) ситуация повторилась в Kristiine Prisma около 11 часов”, — написал он.



”Это ненормально, что в большом семейном супермаркете постоянно нет в продаже многих товаров, и я говорю не о единичных продуктах”, — сказал он и добавил, что данная проблема, судя по всему, касается и других магазинов сети.

”Похоже, это стало уже правилом, что, когда на какой-то товар есть скидка, то из-за желтого ценника на тебя смотрят пустые полки. Можно подумать, что это случайность, но если прийти на следующий день или через день, то откроется та же картина”, — добавил он.

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”Должны признать, что данные фотографии еще раз подтвердили, что мы испытываем проблемы с доступностью товаров в наших магазинов и не сумели соответствовать стандартам, которые сами для себя установили. На данный момент мы занимаемся разработкой ИТ-решения, которое будет более точно рассчитывать объемы заказываемого товара и в ближайшем будущем улучшит ситуацию в наших магазинах”, — сказала региональный директор Prisma Peremarket Маарья Юриёэ.

”Безусловно, мы каждый день делаем все, что в наших силах, так как мы уверены, что лучший трюк по привлечению клиентов — это магазин, в котором на полках есть весь необходимый покупателям товар”, — сказала она.