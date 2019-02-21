Возможное отмывание денег через Swedbank: фининспекции Эстонии и Швеции начали расследование

"Фининспекции Эстонии и Швеции очень серьезно относятся к информации, обнародованной 20 февраля на Шведском телевидении (SVT) о возможном отмывании денег через Swedbank. Чрезвычайно важно, чтобы руководство банка отнеслось к представленным СМИ подозрениям так же серьезно и предприняло бы все необходимые меры для обеспечения деятельности банка в соответствии с законами и другими установленными правилами", — пишет rus.err.ee со ссылкой на совместное обращение ведомства.

Учреждения отмечают, что в таких случаях надзор за банками является общей ответственностью стран, где находятся основное предприятие (Швеция) и дочерняя фирма (Эстония).

В четверг, 21 февраля, фининспекции Эстонии и Швеции договорились начать совместное расследование для проверки обнародованной на SVT информации. В расследовании разрешено участвовать и центробанку Литвы, который при необходимости поможет предоставить необходимую информацию надзорным органам Швеции и Эстонии.