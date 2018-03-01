Возможно лишь в России? Эстонский предприниматель рассказал, почему отказался от нефтяного бизнеса в Перми

Предприниматель с пестрым прошлым Индрек Рахумаа рассказал в интервью Ärileht о причинах неудачи своего нефтяного бизнеса в Перми.

По его словам, вести в России дело можно только находясь на месте лично.

”Фирма Selena Oil & Gas находилась в Перми. У нас было восемь лицензий на добычу нефти и мы инвестировали в производство. Все шло более или менее по плану. Но для того, чтобы вести бизнес в России, тебе нужно там жить, а наша фирма была несколько мала для переезда в Пермь”, — говорит Рахумаа.

”Если ты находишься далеко, то начинают происходит странные вещи. Не так пошло все, что только можно. Мы являлись владельцами через шведскую фирму, а пять лет назад обнаружили, что наши российские партнеры без нашего ведома провели на месте новую эмиссию. Отнесли бумаги местному нотариусу, и они их заверил, так что шведской материнской фирме осталось в итоге 8%, а российским партнерам все 92%”, — рассказывает предприниматель.

По словам Рахумаа, они потерпели поражение во всех судах России. После передачи дела шведскому суду, им удалось вернуть часть паев и путем достижения компромиссов распределить имущество.

”Поэтому теперь я отказываюсь, так как с этим было так много проблем и ушло так много энергии, что такой бизнес просто себя не оправдывает. Продадим предприятие владельцу соседнего нефтяного месторождения”, — сообщил он.