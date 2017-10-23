Возможна полная приватизация airBaltic

Министерство сообщения сейчас рассматривает конкретные предложения по привлечению инвестора для латвийской национальной авиакомпании airBaltic, и не исключается полная приватизация компании, заявил госсекретарь Минсообщения Каспарс Озолиньш в интервью агентству LETA.

Он пояснил, что привлечение инвестора сейчас является главным вызовом. "В этом году мы работали очень продуктивно, привлекли международную компанию Lazard Freres, которая провела большую работу, чтобы понять, кто является потенциальным стратегическим партнером airBaltic, чтобы компания могла развиваться. Здесь есть один существенный нюанс: государство, будучи крупнейшим акционером, должно заботиться о развитии компании. Именно акционеры инвестируют в развитие компании. Однако нам надо иметь в виду регулирование Евросоюза, предусматривающее, что государственные инвестиции — это государственная поддержка. Господдержка несовместима с развитием компании, поэтому нам необходимо искать стратегического инвестора, чтобы компания могла развиваться по рыночным принципам. Фактически, государству трудно быть эффективным акционером, потому что законы не позволяют таких инвестиционных возможностей, которые имеются у частного акционера", — пояснил Озолиньш.

Он подчеркивает, что в авиационной отрасли нельзя отказываться от продолжения развития. "Как мы знаем, мировой авиационный рынок находится в тяжелой ситуации, с учетом того, сколько известных компаний испытывают трудности, тогда как airBaltic работает феноменально. Этот год, безусловно, станет самым успешным в истории существования airBaltic, и мы осторожно прогнозируем, что следующий год будет еще лучше. В то же самое время мы видим, что происходит в Европе с авиакомпаниями Monarch, Air Berlin и Alitalia. Видим также, что происходит с Etihad Airways, которая несколько лет назад очень агрессивно размещала инвестиции, а сейчас этого не делает. Видим и то, что другие игроки хотят выйти на рынок, например, из Китая. Европейские авиакомпании British Airways, KLM, Lufthansa тоже стараются укрепить позиции, поэтому это очень важно и для airBaltic", — сказал госсекретарь.

Правительство Латвии поручило найти стратегического инвестора для airBaltic до 3 ноября 2017 года. "Мы провели консультации и переговоры с почти 95% мировых авиакомпаний. Были переговоры и с различными инвестиционными фондами. Сейчас имеется несколько предложений, которые анализируются. Самое главное для нас — это идентифицировать результат потенциальной синергии, взгляд стратегического партнера на развитие компании в будущем. Для нас важно, чтобы в Латвии и Балтии сохранилось такое количество маршрутов, как и в 2016 году, а также сохранение аэропорта "Рига" в качестве базового. Сейчас у нас уже есть несколько предложений, это конкретные предложения, а не теоретическая вероятность [..]. Я не хочу гарантировать, но очень возможно, что уже в ближайшее время мы сможем предоставить конкретное предложение, которое может быть направлено на одобрение [правительства — Delfi]", — пояснил Озолиньш.

На вопрос о том, предусматривает ли какое-то из анализируемых предложений полную приватизацию, госсекретарь ответил, что такая возможность существует. "Теоретически такая возможность существует. Если мы видим, что инвестор, который получает все акции государства, готов исполнять все наши установки, то почему этого не сделать. Это только поспособствует развитию компании и существенно снизит риск того, что могут быть использованы деньги налогоплательщиков", — отметил он.

На вопрос, по-прежнему ли государство хочет сохранить контрольный пакет airBaltic, госсекретарь отметил, что такой установки не было. Главное — сохранить участие в принятии стратегически важных решений. По словам Озолиньша, государство готово и к полному отчуждению акций на основе договора.

После увеличения уставного капитала государству принадлежало около 80% акций airBaltic, а компании "Aircraft Leasing 1" — около 20% акций. В апреле этого года опосредовано миноритарным акционерам авиакомпании стал датский предприниматель Ларс Тусен, к которому перешла "Aircraft Leasing 1".