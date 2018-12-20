Вот так удача! Счастливчик выиграл в Bingo Loto 325 777 евро

Последний раз джекпот был выигран 10 октября, когда купленный в почтовой конторе в Палдиски билет принес его обладателю 304 515 евро. Выигравшая джекпот женщина из Харьюмаа планировала на эту сумму выплатить кредит, помочь детям и отправиться путешествовать

За 11 месяцев этого года Eesti Loto выплатил победителям около 19,5 млн евро.

А вам повезло в этот раз? Смотрите выигрышные номера!

Bingo loto nr 1195:

Уголки: 2 13 43 55 31 47 69 58 33 48 5 15 65 64 73 24 38 27 12 35 62 42 4 17 11 18 19 50 9 21 44 57 56

Диагонали: 70 61 68 37 23

Все поле: 10 28 25 75 20 26 14 71 59 41 54

Vikinglotto nr 1345:

Основные номера: 39 26 20 7 29 42

Счастливый номер: 5