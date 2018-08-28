28.08.2018, 16:30

Вот и все! Telegram согласился передавать спецслужбам данные о возможных террористах

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bbcrussian.com
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Telegram
TelegramFoto: Aleksandr Štšerbak, TASS

Мессенджер Telegram 14 августа полностью обновил политику конфиденциальности. В одном из новых пунктов появилось правило, что Telegram может передать спецслужбам IP-адрес и номер телефона пользователей, подозреваемых в терроризме. Для этого правоохранительным органам нужно будет отправить запрос в администрацию мессенджера и приложить к нему решение суда.

Новый пункт политики конфиденциальности мессенджера Law Enforcement Authorities гласит:

"В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было. Если же такой случай произойдет, то информация об этом будет опубликована в канале @transparency в отчете, публикуемом каждые полгода".

Из этого следует, что отныне Telegram сможет выдавать данные пользователей, но только по решению суда и только по конкретным лицам.

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение у себя в Telegram: "Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом [передачи данных о террористах], такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды".

По мнению Дурова, решение не приведет к прекращению попыток заблокировать Telegram в России, поскольку властям нужен доступ к переписке всех пользователей.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сказал агентству РИА Новости, что мессенджеру стоит перейти от заявлений к непосредственному взаимодействию "с компетентными органами".

"К диалогу приходят тогда, когда есть вторая сторона как минимум, пока что это монолог в СМИ. Наверное, стоит все-таки войти во взаимодействие с нашими компетентными органами в виде ФСБ России, ну а дальше уже исполнять российское законодательство", — заявил представитель ведомства.

Руководитель Международной правозащитной группы "Агора", адвокат Telegram Павел Чиков сказал изданию "Код Дурова", что прогнозировать дальнейший ход событий ещё рано. По его мнению, изменения являются следствием дела ФСБ против Telegram, но это не результат переговоров с властями, так как Telegram давно борется с терроризмом (примером является блокировка каналов — @ISISwatch):

"Более того, я бы сказал, что это правильное направление. Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден. Telegram предлагает свой вариант. ФСБ не предлагала ничего", — сказал Чиков.

"Изменение в лицензионном соглашении Telegram — это логично и правильно, — считает заместитель гендиректора "1C-Битрикс" Сергей Кулешов. — Главное в этой новости — компания не выдаёт переписку, а предоставляет только номер телефона и IP-адрес. Переписка охраняется конституцией и останется в мессенджере".

По словам Кулешова, он не ожидал от Дурова движения в сторону диалога с властями. "Думаю, в ближайшее время мы услышим официальное заявление. Эта тема будет обсуждаться в СМИ, и компании придется работать в публичном поле. Возможно, будет новая апелляция на судебное решение о блокировке мессенджера на территории России", — отметил эксперт.

"Мы сможем без прокси и VPN пользоваться продвинутым мессенджером. А бизнес будет полноценно использовать Telegram как канал продвижения и коммуникации со своей аудиторией. Из-за блокировки предприниматели бояться инвестировать и развивать в этот канал", — резюмировал Кулешов.

Отчеты прозрачности

Международные IT-компании получают запросы российских властей, но не все спешат их удовлетворять. Результаты они публикуют раз в полгода в отчетах о прозрачности.

Как показал анализ Би-би-си, из технологических гигантов только Apple активно сотрудничает с российскими властями.

В 2017 году компания удовлетворила рекордное количество запросов из России — 589. При этом Россия не является лидером по количеству запросов — Германия, США и Испания обращаются в Apple по несколько тысяч раз в год.

Microsoft, Facebook, Twitter, напротив, отказываются предоставлять данные российским властям, — даже по так называемым срочным запросам, предполагающим, что от их удовлетворения может зависеть чья-то жизнь.

Изменения политики Telegram связаны с введением Общего регламента по защите данных (GDPR) в Европе. Он предполагает новые требования к обработке персональных данных потребителей. Компании, которые не будут им соответствовать, не смогут работать на европейском рынке и могут быть оштрафованы на сумму до 20 млн евро. Регламент вступил в силу 25 мая 2018 года.

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