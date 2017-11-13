Вот и нашли вторую половинку: Tinder тайно собирает о вас информацию

В ходе недавнего исследования, проведенного Norstat, выяснилось, что около трети молодых людей в Эстонии пользуются специальными приложениями для знакомств. На этом можно было бы поставить и точку, если бы не одно но, пишет Tele2.

Оказывается, популярные приложения для знакомств, в том числе Tinder, Bumble и Mamba, тайно собирают информацию о своих пользователях, и эти сведения могут относительно легко попасть в распоряжение хакеров.

По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, приложения для знакомств знают о нас гораздо больше, чем мы себе это можем представить.

”Они могут определять физическое местонахождение пользователя и анализировать его поведение в Facebook. А потом фирмы продают эти ценные сведения друг другу, чтобы более адресно предлагать свою рекламу”, — считает Арон.

Недавно Лаборатория Касперского протестировала безопасность наиболее популярных приложений для общения и пришла к неутешительному выводу: все они легко уязвимы.

”Посторонние могут довольно легко получить сведения о нашем местоположении и содержании сообщений, которыми мы обмениваемся, — словом, всю информацию, которую приложение записывает в телефон”, — сообщает директор по продукции.

”Результаты тестирования показали: персональная информация зачастую защищена слабо или вообще не шифруется, а некоторые приложения даже позволяли от имени конкретных людей отправлять другим пользователям фальшивые сообщения”, — отмечает она.

”Как уменьшить подобные риски? Просто используйте VPN-соединение вместо публичных WiFi-сетей и установите в своем телефоне надежный антивирус”, — советует в заключение Арон.