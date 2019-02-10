Вот это везение! В Финляндии счастливчик выиграл 15,5 млн евро

Вчера вечером в Финляндии был разыгран крупнейший джекпот в истории национальной лотереи Lotto. Согласно информации компании Veikkaus, вся сумма в 15,5 миллионов евро досталась одному победителю.

Выигрышный купон был приобретен в магазине MK Market Ruotionmäki в городе Лохья. Во время вчерашнего розыгрыша выпали основные числа 1, 8, 9, 13, 16, 20, 30 и дополнительный номер 31. До этого джекпот не выпадал в течение пятнадцати недель.

Предыдущий рекордный выигрыш составил 14,5 миллионов евро. Он был разыгран в начале июня прошлого года и достался счастливчику из Руоколахти.