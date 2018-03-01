Воспользуйтесь приятной возможностью — читайте бесплатно весь март Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht и Delfi!

Сегодня начинается кампания Tele2 по презентации нового пакета с безлимитной передачей данных, в рамках которой все клиенты получат возможность пользоваться мобильным интернетом, не ограниченным по объему и скорости. К ознакомительной кампании Tele2 также подключился концерн Ekspress Meedia — и весь март клиенты Tele2 смогут бесплатно читать в интернете его издания Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht и Delfi.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, бесплатное предложение неограниченного мобильного интернета связано также с тестированием пропускной способности сети. ”А поскольку наши клиенты используют мобильный интернет в основном для чтения новостей, мы решили вместе с неограниченным интернетом предоставить им также возможность бесплатного чтения газет и других новостных материалов”, — рассказала К. Арон.

Как отметил Урмо Соонвальд, главный редактор Eesti Päevaleht и Delfi, статистика показывает: люди все чаще используют для чтения новостей смартустройства. ”В марте-месяце все клиенты Tele2 смогут бесплатно читать газеты Ekspress Meedia — Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress, LP — и их отдельные статьи, а также платные материалы портала Delfi. У читателей будет время без лишних хлопот открыть для себя или освежить в памяти сверхпопулярные гороскопы Игоря Манга, которые публикует Maaleht”, — подчеркнул У. Соонвальд.

Наряду с приятной возможностью чтения всех новостей Delfi, Maaleht, Eesti Päevaleht, LP и Eesti Ekspress, клиенты Tele2 смогут также целый месяц бесплатно пользоваться потоковым музыкальным сервисом Spotify.

Все желающие воспользоваться неограниченным интернетом могут зарегистрироваться на сайте Tele2. Для зарегистрировавшихся клиентов платы за пакеты остаются в силе, а все ограничения, касающиеся объема интернета, отменяются на целый месяц. В нагрузочном тестировании сети участвуют все телефоны, поддерживающие интернет, за исключением роутеров.

По результатам замеров Департамента технического надзора (ДТН), в конце прошлого года зона действия 4G-сети Tele2 уже охватывала 99% территории Эстонии.