Воскресный сбой в карточных платежах оказался самым масштабным за последнее время: кто виноват и что будет дальше

В воскресенье системная неполадка Nets Estonia вывела из строя все проходящие через нее карточные платежи как в Эстонии, так и за границей. Это был самый длительный сбой за последние годы. Быстро исправить ситуацию мешали отпуска работников компании и неизвестная природа самой неполадки, пишет Eesti Päevaleht.

”Я не смог купить продукты в магазине в Финляндии. Также нельзя было снять деньги в банкомате. Я даже немного запаниковал, поскольку знал, что деньги на счету есть. Я подумал, что мой счет взломали”, — описывает читатель.

”Мы с семьей находимся в Италии и уже испытали на себе, что это такое, когда платежи не проходят. Похоже, что сегодня нам придется ночевать под елкой. По скоростной дороге тоже не поехать, так как никак не заплатить”, — рассказывает другой.

Подобные сообщения поступали и из Литвы, Германии, Польши, Испании и Португалии, а также со всех уголков Эстонии.

Проблемы начались в воскресенье около 15:30 и закончились в 17:02.

Отмечается, что сбой произошел в работе базы данных центра по обработке банковских сделок. По словам главы фирмы-администратора центра банковских карт Nets Estonia Райво Тинна, воскресный сбой существенно отличался от тех, что случались ранее, поэтому и его устранение заняло больше времени, чем обычно.

Он отметил, что глядя на ситуацию сейчас, можно сказать, что проблему можно было бы предотвратить, но поскольку таких неполадок раньше не было, то до этого никто не додумался.