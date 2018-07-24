24.07.2018, 14:50

Воскресный сбой в карточных платежах оказался самым масштабным за последнее время: кто виноват и что будет дальше

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Михкель Тамм
Михкель Тамм
EST 1
Воскресный сбой в карточных платежах оказался самым масштабным за последнее время: кто виноват и что будет дальше
Foto: Andres Putting

В воскресенье системная неполадка Nets Estonia вывела из строя все проходящие через нее карточные платежи как в Эстонии, так и за границей. Это был самый длительный сбой за последние годы. Быстро исправить ситуацию мешали отпуска работников компании и неизвестная природа самой неполадки, пишет Eesti Päevaleht.

”Я не смог купить продукты в магазине в Финляндии. Также нельзя было снять деньги в банкомате. Я даже немного запаниковал, поскольку знал, что деньги на счету есть. Я подумал, что мой счет взломали”, — описывает читатель.

”Мы с семьей находимся в Италии и уже испытали на себе, что это такое, когда платежи не проходят. Похоже, что сегодня нам придется ночевать под елкой. По скоростной дороге тоже не поехать, так как никак не заплатить”, — рассказывает другой.

Подобные сообщения поступали и из Литвы, Германии, Польши, Испании и Португалии, а также со всех уголков Эстонии.

Проблемы начались в воскресенье около 15:30 и закончились в 17:02.

Отмечается, что сбой произошел в работе базы данных центра по обработке банковских сделок. По словам главы фирмы-администратора центра банковских карт Nets Estonia Райво Тинна, воскресный сбой существенно отличался от тех, что случались ранее, поэтому и его устранение заняло больше времени, чем обычно.

Он отметил, что глядя на ситуацию сейчас, можно сказать, что проблему можно было бы предотвратить, но поскольку таких неполадок раньше не было, то до этого никто не додумался.

Осложняло работы по восстановлению системы и то, что летом в воскресный день оказалось не так легко найти людей, которые незамедлительно могут приступить к ликвидации проблемы. Часть специалистов находится в отпуске и работы на устранению велись по большей части дистанционно.

Тинн отметил, что в идеале проблема такого масштаба могла бы решаться в течение получаса.

Столь продолжительный простой означает, что Nets Estonia должна будет выплатить клиентам, то есть банкам, неустойку. В договорах прописано, насколько стабильно должны осуществляться банковские платежи и количество допустимых перебоев в месяц. Хотя точные цифры не разглашаются, Тинн говорит, что воскресный сбой длиною в 92 минуты превышает разрешенные нормы.

Вчера крупнейшие банки Эстонии не смогли назвать конкретные санкции, которые будут применены в отношении Nets Estonia. Рапорты по сбоям и выполнению договоров будут готовы к концу месяца. Тогда и станет ясно, что делать.

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Банки отметили, что если у кого-то в ходе воскресного инцидента возникли требования по расходам, то следует обратиться в свой банк и каждый случай будет рассматриваться индивидуально. ”Отвечает Nets Estonia”, — однозначно заявила руководитель клиентской службы Swedbank Эде Раагметс.

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